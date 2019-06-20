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Министр просвещения России: «В Беларуси очень развитое и очень достойное качественное среднее образование»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многочисленные прибывшие на Европейские игры делегации не только окунаются в праздник спорта, но и изучают опыт Беларуси в различных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, руководители образовательных ведомств СНГ не упустили возможности узнать секрет успешного построения системы профобучения. Многие государства в свое время отказались от него. Но как показала практика Беларуси, это прекрасная возможность подготовки специалистов высокого уровня.
В нашей республике не только сохранили профобразование, но и модернизировали методики. Создали ресурсные центры, мини-лаборатории, где учащиеся на практике изучают последние новинки техники.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Ольга Васильева, министр просвещения России:
С каждым годом количество иностранных студентов в Беларуси растет. Так, в нашей стране сегодня получают образование почти 25 тысяч иностранцев.
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Министр просвещения России: «В Беларуси очень развитое и очень достойное качественное среднее образование»
Новости Беларуси. Многочисленные прибывшие на Европейские игры делегации не только окунаются в праздник спорта, но и изучают опыт Беларуси в различных...
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