Впереди всех стран ЕС и почти всех соседей. Как растут цены в Беларуси и других странах

В еврозоне в мае годовая инфляция составила 1,2%, а в странах ЕС — 1,6%. Ниже всего она была на Кипре (0,2%), в Португалии (0,3%) и Греции (0,6%), сообщает Евростат. Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Румынии (4,4%), Венгрии (4,0%) и Латвии (3,5%). По сравнению с апрелем годовая инфляция выросла в 6 государствах еврозоны.





В Литве цены в годовом выражении в мае выросли на 2,5%, в Эстонии — на 3,1%, в Польше — на 2,2%.





В России годовая инфляция в мае незначительно замедлилась — до 5,1% после 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В июне Банк России снизил прогноз годовой инфляции в стране по итогам 2019 года с 4,7−5,2 до 4,2−4,7%.





В Украине инфляция в годовом измерении в мае ускорилась до 9,6%. В Национальном банке Украины считают, что это обусловлено прежде всего более стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания вследствие их недостаточного предложения. Кроме того, более высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.





В Беларуси власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%.









В мае этого года в Беларуси создали экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который включили представителей МАРТ, Нацбанка, Белстата и профсоюзов. Совет будет отслеживать в первую очередь цены на ЖКУ, связь, стоимость проезда в общественном транспорте и бензина.





В Беларуси по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,5% — убеждены, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги ускорится либо будет таким же интенсивным, как сейчас.