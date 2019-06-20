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Беларусь и Россия согласуют интеграцию до ноября

21.06.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такой срок назвал глава беларусского правительства.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что все интеграционные дорожные карты будут согласованы до ноября.
 
«В обновленной программе действий будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю», — сказал Сергей Румас, передает БелТА.

После подписания дорожных карт потребуется привести законодательство в соответствие с ними, чтобы общие рынки могли работать в полную силу. Прежде всего речь идет о равных условиях хозяйствования. Среди этих условий он назвал одинаковое налогообложение, элементы бюджетной политики, равные цены на энергоносители, равные регуляторные правила.

Дмитрий Медведев «разложил» все вопросы по трем корзинам. В первой оказались те, где у сторон есть одинаковое понимание сути и сроков внедрения. Во второй — те, по которым есть общее понимание по сути, но не согласованы сроки реализации. Они касаются экономической и социальной сферы. Третья категория требует дополнительной консультации.

«Но те 2 или 3 пункта, которые находятся в третьей корзине, самые тяжелые. По ним, конечно, нужны дополнительные консультации», — сказал Сергей Румас.

Именно об этих вопросах Дмитрий Медведев доложил президенту Беларуси во время встречи с ним.

В декабре Союзному договору исполняется 20 лет. Он был подписан в 1999 году. Не исключено, что к этой дате будут приняты и какие-то решения по актуализации СГ.


Сегодня Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили итоги работы совместной группы по интеграции. Премьеры отметили, что позиции согласованы более, чем на 90%. При этом некоторые вопросы могут быть отложены на другие консультации.

Напомним, в декабре прошлого года Дмитрий Медведев высказался за углубленную интеграцию Беларуси и России. Он предложил повысить уровень поддержки в обмен на фактический отказ от суверенитета. Александр Лукашенко назвал такой подход попыткой инкорпорации Беларуси. Перед новым годом президенты Беларуси и России встречались дважды. В итоге была создана совместная рабочая группа. С отзывом посла РФ Михаила Бабича риторика высказываний президента смягчилась. Майская встреча премьеров прошла в деловом ключе. Сергей Румас заявлял о согласованности позиций на 70%. Теперь уровень уже превышает 90%. Между тем широкой общественности остается неизвестным содержание интеграционных переговоров и предложений.

Вчера во время «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что речи о едином государстве не идет. 

 
 
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Такой срок назвал глава беларусского правительства.
 
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