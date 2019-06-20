Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На II Европейских играх будут задействованы водители Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





«Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных автобусов с просторными салонами. Здесь есть удобные кресла, кондиционеры и телевизоры.









Водители заранее изучали маршруты движения транспорта, для них была создана специальная форма.





Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

Полностью укомплектованы водителями: у нас 46 человек работают в парках. Они с 21 июня работают практически в суточном режиме. Самая главная цель – доставка с аэропорта «Минск-2» команд не только наших, но и зарубежных.





В числе пассажиров будут представители антидопингового агентства, судейский состав и представители СМИ. После Игр все автобусы будут курсировать по районным дорогам.