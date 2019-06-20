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Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На
«Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных автобусов с просторными салонами. Здесь есть удобные кресла, кондиционеры и телевизоры.
Водители заранее изучали маршруты движения транспорта, для них была создана специальная форма.
Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
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Новости Беларуси. На II Европейских играх будут задействованы водители Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных...
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