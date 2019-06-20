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Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

21.06.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На II Европейских играх будут задействованы водители Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

«Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных автобусов с просторными салонами. Здесь есть удобные кресла, кондиционеры и телевизоры.

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Водители заранее изучали маршруты движения транспорта, для них была создана специальная форма.

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Полностью укомплектованы водителями: у нас 46 человек работают в парках. Они с 21 июня работают практически в суточном режиме. Самая главная цель доставка с аэропорта «Минск-2» команд не только наших, но и зарубежных.

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

В числе пассажиров будут представители антидопингового агентства, судейский состав и представители СМИ. После Игр все автобусы будут курсировать по районным дорогам.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На II Европейских играх будут задействованы водители Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных...
 
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