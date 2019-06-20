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Отключение горячей воды в Минске приостановили на время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без коммунальных ограничений. В столице на время проведения
Графики скорректированы, поэтому это никак не повлияет на работу сетей зимой. Во время спортивного форума гости и спортсмены будут обеспечены всеми комфортными условиями. Возобновятся отключения горячей воды лишь 4 июля, но завершаться позднее обычного – в конце сентября.
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Новости Беларуси. Без коммунальных ограничений. В столице на время проведения II Европейских игр приостановили плановые отключения горячей воды, сообщили в...
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