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Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Атмосферу
В программе 14 тематических зон с различными фотолокациями, фуд-кортами и музыкой. Откроет фестиваль шествие волынщиков. Одной из фишек праздника станет тема экологии и презентация английских литературных произведений на белорусском языке.
А на Зыбицкой можно будет сыграть в регби, теннис и керлинг. Завершится фестиваль в полночь под треки лучших британских ди-джеев.
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Новости Беларуси. Атмосферу мулькультурного спортивного праздника поддержит презентация Великобритании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 22...
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