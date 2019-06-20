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Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

21.06.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Атмосферу мулькультурного спортивного праздника поддержит презентация Великобритании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 22 июня на территории фан-зоны Дворца спорта, а 23 июня – в Верхнем городе.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

В программе 14 тематических зон с различными фотолокациями, фуд-кортами и музыкой. Откроет фестиваль шествие волынщиков. Одной из фишек праздника станет тема экологии и презентация английских литературных произведений на белорусском языке.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

А на Зыбицкой можно будет сыграть в регби, теннис и керлинг. Завершится фестиваль в полночь под треки лучших британских ди-джеев.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

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Новости Беларуси. Атмосферу мулькультурного спортивного праздника поддержит презентация Великобритании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 22...
 
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