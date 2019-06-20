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С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

21.06.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современный комфорт с климат-контролем и зарядками для гаджетов. На улицах столицы тестируют новый трамвай «Метелица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

Это уже второе испытание состава в Минске. Изначально он перевозил пассажиров только по первому маршруту, делая остановки у стадиона «Динамо» и железнодорожного вокзала.

С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

21 июня трамвай провел весь день в депо: теперь поедет и по другим линиям.

С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

Преимущества новой модели над привычными зелеными вагонами не только в технической оснащенности: состав вмещает в два раза больше пассажиров, имеет сразу четыре двери с каждой стороны и низкую посадку, что особенно удобно для пожилых. Здесь есть и специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк»:
«Минсктранс» заключил договор с компанией «Штадлер» по аренде трамвая на 3 месяца. Если вагон зарекомендует себя также, как и в прошлый раз, с положительной стороны, есть надежда, что он останется у нас на постоянной основе.

Люди в материале: Виктор Восколей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Современный комфорт с климат-контролем и зарядками для гаджетов. На улицах столицы тестируют новый трамвай «Метелица», сообщили в программе...
 
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