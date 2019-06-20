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Соглашение о свободной торговле услугами готовы заключить восемь стран СНГ

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проект соглашения о свободной торговле услугами в странах СНГ могут закончить к концу года, а присоединиться к нему готовы восемь государств. Об этом заявили в Минске на заседании Экономического совета стран СНГ, передает «МИР 24».

«Все страны – участники переговоров откроют свой рынок инвестиций для других стран – участников переговоров. Будут защищать их так же, как они защищают своих инвесторов, и это даст толчок экономических связей и кооперации, производственной и промышленной кооперации», – сказал замдиректора департамента экономического сотрудничества исполкома СНГ Андрей Кушниренко.

Готовящийся проект предусматривает механизм взаимодействия, схожий с тем, что в ЕАЭС, но с некоторыми оговорками. По словам экспертов, это фактически соглашение о взаимодействии стран пятерки и других стран Содружества в области услуг.

Документ готовы подписать Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, с определенными оговорками, Молдова.



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Теги: Минск
 
 
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Закончить проект документа должны к концу года, заявили сегодня на заседании Экономического совета стран Содружества в Минске.
 
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