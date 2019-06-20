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Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и приобрести товары от ремесленников и мастеров со всей страны.
Ярмарка «Лето на улице Октябрьской» будет работать ежедневно с 12 дня до полуночи. Здесь свыше 25 торговых палаток с сувенирами ручной работы, одеждой и изделиями с символикой спортивного форума.
Для гостей пешеходной зоны организован фуд-корт с едой и напитками, а также точки со стрит-фудом.
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Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров
Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и...
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