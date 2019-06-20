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Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

21.06.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и приобрести товары от ремесленников и мастеров со всей страны.

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

Ярмарка «Лето на улице Октябрьской» будет работать ежедневно с 12 дня до полуночи. Здесь свыше 25 торговых палаток с сувенирами ручной работы, одеждой и изделиями с символикой спортивного форума.

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

Для гостей пешеходной зоны организован фуд-корт с едой и напитками, а также точки со стрит-фудом.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и...
 
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