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Для него она все ещё ребёнок. Болеть за Анастасию Мирончик-Иванову на Европейских играх будут тренер и все жители Слуцка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 спортсмен представляет Минскую область на
Значительных результатов ждут от атлетов в дзюдо, карате, велоспорте и вольной борьбе. В легкой атлетике центральный регион представит уроженка Слуцка, бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Мирончик-Иванова.
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Для него она все ещё ребёнок. Болеть за Анастасию Мирончик-Иванову на Европейских играх будут тренер и все жители Слуцка
Новости Беларуси. 21 спортсмен представляет Минскую область на II Европейских играх, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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