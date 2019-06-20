ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Довгалёнок: «Пока одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо»

21.06.2019 22:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каждой команде есть знаковая фигура, которая всегда остается за кадром, но без которой существование команды просто невозможно. Это шеф миссии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В его обязанности входит все – от размещения и питания до подачи протестов и решения других возможных сопутствующих проблем. У нас это Вячеслав Дурнов, а его заместитель – Дмитрий Довгаленок. Вместе с командой Довгаленок прошел не один олимпийский цикл. Естественно, мы поинтересовались его мнением о II Европейских играх.

Дмитрий Довгалёнок: «Пока одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо»

Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа белорусской миссии на II Европейских играх:
Олимпиада, Европейские игры, даже можно назвать европейские фестивали молодежные – они все оставляют какое-то свое впечатление. Мне сильно почему-то понравилось в Баку. Было подготовлено настолько все профессионально, аккуратно, и показана была так культура азербайджанская, музыка. Именно флейта, я помню точно. Очень сильно понравилось.

«Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового»

У нас очень большая делегация, поэтому нам дали право на двух заместителей плюс шефа миссии. Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового. Мы работаем круглые сутки, могут разбудить ночью, утром. После таких вложений психологических и всех остальных, когда получается долгожданный результат, – это, наверное, самое приятное. Вот тогда можно забыть о том, что ты третьи сутки нормально не спишь перед тем, как начинают въезжать наши спортсмены и выезжать. Тогда это все сглаживается.

«Мы взяли на себя такую инициативу – учить»

В республике 10-12 человек, которые знают от начала до конца, что такое Олимпийские игры. Как они организовываются, как работают службы и все остальное. Нам пришлось взять на себя определенную ответственность, извините за такое выражение, по обучению. Мы постарались подсказывать, и я привлекался во многие комиссии – в комиссию по питанию, допустим, по приобретению, по проживанию, входил в огркомитет как приглашенный постоянно. Мы взяли на себя такую инициативу – учить.

Все получается. И не просто получается, уже пошли первые отзывы спортивных делегаций: «Спасибо, спасибо, спасибо. Нам скучно. Нам скучно, потому что не надо никаких вопросов решать». Есть горячая вода, есть свет – здесь есть все. Работает транспорт. Пока только одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо».

Дмитрий Довгалёнок: «Пока одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо»

«Заехал, посмотрел, отвыступал – еще есть один день для того, чтобы посмотреть нашу страну»

Конечно, им хочется побольше здесь побыть, чтобы все спортсмены увидели и открытие, и закрытие. 5-6 дней, я думаю, достаточно для каждого вида спорта, который участвует: заехал, посмотрел, отвыступал – еще есть один день для того, чтобы посмотреть нашу страну. Увы, так. После Парижа, летних Олимпийских игр, будет очень серьезный подход того же самого Международного олимпийского комитета в плане того, чтобы сделать такой график.

Мне интересно 3х3 посмотреть. Новый вид спорта, наверное, его нужно поддержать, где-то подсказать. Потому что если брать самбо – они уже участвовали. Там профессиональная команда, туда тоже попаду. Но хочется поддержать те виды спорта, которые новенькие. Я имею в виду 3х3, пляжный футбол, аэробику посмотреть, акробатику – может, подсказать что-нибудь. На любимый вид спорта обязательно поеду на финалы, это бог велел.

Основная цель – не стать лучше, а показать нашу страну

Основная цель – не стать лучше, завоевать лучшее право проведения либо что-то еще. А показать нашу страну, чтобы сюда потом, после Европейских игр те же самые спортсмены захотели вернуться со своими семьями. Либо передали как сарафанное радио, что есть такая страна: «Ребята, приезжайте, пока сюда не хлынул поток туристов».

Хотел бы пожелать нашей команде, чтобы у нас все получилось.

Люди в материале: Дмитрий Довгалёнок
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В каждой команде есть знаковая фигура, которая всегда остается за кадром, но без которой существование команды просто невозможно. Это шеф миссии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки зимние коричневые в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика