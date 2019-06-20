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Атмосферу ни с чем не сравнить. Цупер, Карстен, Мирный, Белова вспоминают церемонии открытия Олимпийских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Путь от Мехико до Москвы можно преодолеть как на самолете за 17 часов, так и пешком. На попутках неспешно, через океан на пароме добираться где-то за две недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Она это сделала с двумя остановками в разных частях света, в Мюнхене и Монреале. Ее вояж равен 16 годам. Причем заходила и уходила в города всегда победителем.
Четыре олимпийских цикла и шесть медалей, четыре из которых золотые. Елена Белова, мастер клинка, восьмикратная чемпионка мира, белорусский мушкетер в юбке, именно ее можно назвать самой титулованной спортсменкой 20 века нашей страны. Она участница олимпийских парадов, которые не забудет никогда.
Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка:
Открытие Олимпийских игр едва не культовое событие. Зажжение священного огня является началом мультифорума, организаторы ведут подготовку церемонии открытия столько же, сколько длится олимпийский цикл. Страны, где проходят игры четырехлетия, борются за право называться лучшей в проведении мегатурнира. Тем, кому выпало право нести флаг страны на параде, считаются лучшими из лучших. Алла Цупер в 2014 возглавила зимний пьедестал в Сочи, а в Пхенчхане олимпийской чемпионке доверили святая святых – нести белорусский флаг на параде.
Алла Цупер, олимпийская чемпионка:
Трудно поверить, что существуют и те, кто не раз успешно брал олимпийский бастион и ни разу не стал участником олимпийского парада. Екатерина Великая, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратный призер главных игр четырехлетия, искусно швартовала свою водную ладью пять раз, но бал всегда оставался за бортом. Вечером парад – утром заезд, само собой, выбор шел в пользу соревнований. В 2016 она официально была выбрана флагоносцем страны, но в силу тех же обстоятельств, что и всегда, бразильский праздник прошел мимо Карстен во всех отношениях. Это была ее седьмая Олимпиада.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:
Звучную фамилию Мирный знает каждый ребенок в нашей стране, и за границей ему ходить пешком просто невозможно. Многочисленная армия почитателей всегда идентифицирует двухметрового белорусского исполина, чтобы взять автограф или сфотографироваться. Экс-первая ракетка мира в парном разряде, обладатель пятидесяти двух титулов никогда никому не отказал, у него всегда есть время на каждого, пусть даже в ущерб своему времени. Макс Мирный – человек с большой буквы. В 2012 Олимпийские игры для Максима стали особенными. Он получил право стать знаменосцем, а после подтвердил свой статус лидера, завоевав золотую награду в миксте вместе с Викторией Азаренко.
Максим Мирный, олимпийский чемпион:
Каждый спортсмен грезит Олимпийскими играми, это заветная цель всех, даже тех, кто делает первые шаги в большом спорте. Но доходят до заветного Олимпа единицы, и единицы становятся участниками неповторимого, уникального, головокружительного и незабываемого открытия Олимпийских игр, которое будут помнить всю свою жизнь. В числе избранных есть и белорусы.
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Атмосферу ни с чем не сравнить. Цупер, Карстен, Мирный, Белова вспоминают церемонии открытия Олимпийских игр
Новости Беларуси. Путь от Мехико до Москвы можно преодолеть как на самолете за 17 часов, так и пешком. На попутках неспешно, через океан на пароме добираться где-то за...
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