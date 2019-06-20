Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр . Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Этого события без преувеличения ждали во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть историческое шоу своими глазами. Оправдались ли их надежды – узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.





Ярослав Писаренко, СТВ:

За моей спиной – наверное, не слукавлю, если скажу – сейчас происходит историческое событие – старт церемонии открытия II Европейских игр.

Момент открытия смотрите в видеоматериале .























































