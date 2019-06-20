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Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

21.06.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр. Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Этого события без преувеличения ждали во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть историческое шоу своими глазами. Оправдались ли их надежды – узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Ярослав Писаренко, СТВ:
За моей спиной – наверное, не слукавлю, если скажу – сейчас происходит историческое событие – старт церемонии открытия II Европейских игр.

Момент открытия смотрите в видеоматериале.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото

Люди в материале: Ярослав Писаренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр. Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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