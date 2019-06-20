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Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в фото
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Церемонии открытия
Этого события без преувеличения ждали во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть историческое шоу своими глазами. Оправдались ли их надежды – узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
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Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр. Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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