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Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

21.06.2019 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интеграционные позиции Минска и Москвы сходятся на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое соотношение союзных координат озвучили 21 июня во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

Переговоры прошли в формате один на один, а также в расширенном составе. По большинству вопросов партнерам удалось найти понимание. Среди них – согласование дорожных карт, в первую очередь в экономической сфере. К ноябрю по ним должны быть завершены все работы.

Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Когда мы говорим об общих или по некоторым секторам единых рынках, мы понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования, не важно, они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь, равные условия хозяйствования, которые предусматривают одинаковые и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила.

Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Переговоры прошли очень хорошо, мы действительно понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, а не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец по интеграционной тематике говорим на одном языке.

Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

Дмитрий Медведев также поздравил белорусскую сторону с открытием II Европейских игр. К слову, российскую сборную на континентальных стартах представляют 50 спортсменов.

Люди в материале: Сергей Румас, Дмитрий Медведев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Интеграционные позиции Минска и Москвы сходятся на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое соотношение союзных координат...
 
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