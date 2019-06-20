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Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интеграционные позиции Минска и Москвы сходятся на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое соотношение союзных координат озвучили 21 июня во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
Переговоры прошли в формате один на один, а также в расширенном составе. По большинству вопросов партнерам удалось найти понимание. Среди них – согласование дорожных карт, в первую очередь в экономической сфере. К ноябрю по ним должны быть завершены все работы.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Дмитрий Медведев также поздравил белорусскую сторону с открытием II Европейских игр. К слову, российскую сборную на континентальных стартах представляют 50 спортсменов.
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Новости Беларуси. Интеграционные позиции Минска и Москвы сходятся на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое соотношение союзных координат...
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