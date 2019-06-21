ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собираем ребенка в лагерь: какие вещи нужно положить в чемодан?

21.06.2019 21:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Ваше чадо радуется предстоящей поездке, а вы думаете, что же ему понадобится из вещей? Сегодня мы расскажем, как собрать ребенка в лагерь. Перед тем как начинать собирать чемодан, составьте список необходимого.

Содержание:

♦ Необходимая одежда

♦ Обувь

♦ Средства личной гигиены

♦ Прочее

Необходимая одежда


Ветровка

Понадобится непромокаемый вариант с капюшоном. Ветровка защитит от дождя и ветра. В ней комфортно и не жарко.

Толстовка

Летние вечера не всегда теплые, поэтому положите 2−3 водолазки, обязательно с высоким горлом, и толстовку потеплее. Так вы будете уверены, что ребенок не простудится.

Джинсы

Универсальная одежда для прохладного утра или вечера, прогулки, дискотеки. Остановите выбор на 2−3 моделях с кулиской на шнурке или резинкой, чтобы перестраховаться: молнии ломаются, пуговицы отрываются.

Майки и рубашки

Выбирайте светлые футболки, в темных может быть жарко днем. Майки пачкаются быстро, поэтому положите 7−8 вариантов, не меньше.

На вечерние мероприятия понадобится парадная одежда: рубашка мальчику, блузка девочке.

Юбки или шорты

2−3 пары легких вариантов на резинке для жаркого летнего дня достаточно. Если ребенок активный, положите больше. Выбирайте натуральные вещи: из хлопка, денима, шелка. Синтетическая одежда плохо пропускает воздух, ребенок будет испытывать дискомфорт.

Носки и нижнее белье

Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что пар нижнего белья и носков достаточно (7−8 вариантов). Подберите простые хлопковые вещи на каждый день.

Одежда для сна

Подойдет одежда, привычная ребенку: пижама, футболка с изображением любимого героя, любимая ночная рубашка. Для комфортного сна подойдут модели, на 70% и более состоящие из натуральных материалов.

Пляжная одежда

Плавки мальчику и совмещенный купальник девочке потребуются, если лагерь находится рядом с озером или на территории есть бассейн. Подберите купальник по размеру и обратите внимание на качество швов: если детали грубые, ребенку будет дискомфортно при движении.

Головной убор

Учитывайте, что дети много времени проводят на улице, поэтому без головных уборов не обойтись. Панамка с полями, бандана или кепка с козырьком уберегут от теплового удара и солнечных ожогов на лице.

Необходимая обувь


Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что у него есть необходимая обувь:

  • резиновые шлепанцы для бассейна;

  • комнатные тапочки или шлепанцы;

  • спортивный вариант, кроссовки или кеды;

  • закрытая обувь из натуральных материалов для прохладной погоды;

  • пара босоножек или сандалий для повседневного пользования.

Выбирайте комфортную дышащую обувь с фиксирующим задником и нескользящей подошвой.

Средства личной гигиены


Среди необходимых принадлежностей в лагере для гигиены ребенка должны быть в пластиковой упаковке зубная щетка, паста, мыло в мыльнице, шампунь и бальзам для волос. Если девочка сушит волосы феном, то положите его с собой. И не забудьте о расческе, резинках для волос с запасом и заколках.

Если лагерь находится в лесу, можно подумать про защиту от насекомых и крем для загара.

Положите обычные и влажные салфетки, а также туалетную бумагу. Не помешает пара чистых пакетов для грязной одежды.

Если ребенок собирается купаться в бассейне или озере, ему понадобится дополнительное пляжное полотенце.

Прочее


Положите в чемодан маленький рюкзак для поездки на экскурсию, прогулки, выхода в город.

Проверьте наличие документов, которые нужны для лагеря, и карманных денег. Не стоит давать ребенку с собой дорогие и ценные вещи, которые могут потеряться, разбиться, сломаться.

Как собрать ребенка в лагерь? Составьте список необходимого, обязательно положите гигиенические принадлежности, головной убор и защитную верхнюю одежду. И помните: лучше выбрать комфортные вещи, сделанные из натуральных материалов.

Магазины детской одежды в Минске из каталога TAM.BY выручат при сборе ребенка в лагерь и предложат широкий ассортимент, чтобы докупить то, чего не хватает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финал «Золотой Евролиги», женская сыграет за бронзу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика