Собираем ребенка в лагерь: какие вещи нужно положить в чемодан?

Источник материала: Tut.by



Ваше чадо радуется предстоящей поездке, а вы думаете, что же ему понадобится из вещей? Сегодня мы расскажем, как собрать ребенка в лагерь. Перед тем как начинать собирать чемодан, составьте список необходимого.

Содержание:

Необходимая одежда





Ветровка

Понадобится непромокаемый вариант с капюшоном. Ветровка защитит от дождя и ветра. В ней комфортно и не жарко.

Толстовка

Летние вечера не всегда теплые, поэтому положите 2−3 водолазки, обязательно с высоким горлом, и толстовку потеплее. Так вы будете уверены, что ребенок не простудится.

Джинсы

Универсальная одежда для прохладного утра или вечера, прогулки, дискотеки. Остановите выбор на 2−3 моделях с кулиской на шнурке или резинкой, чтобы перестраховаться: молнии ломаются, пуговицы отрываются.

Майки и рубашки

Выбирайте светлые футболки, в темных может быть жарко днем. Майки пачкаются быстро, поэтому положите 7−8 вариантов, не меньше.

На вечерние мероприятия понадобится парадная одежда: рубашка мальчику, блузка девочке.

Юбки или шорты

2−3 пары легких вариантов на резинке для жаркого летнего дня достаточно. Если ребенок активный, положите больше. Выбирайте натуральные вещи: из хлопка, денима, шелка. Синтетическая одежда плохо пропускает воздух, ребенок будет испытывать дискомфорт.

Носки и нижнее белье

Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что пар нижнего белья и носков достаточно (7−8 вариантов). Подберите простые хлопковые вещи на каждый день.

Одежда для сна

Подойдет одежда, привычная ребенку: пижама, футболка с изображением любимого героя, любимая ночная рубашка. Для комфортного сна подойдут модели, на 70% и более состоящие из натуральных материалов.

Пляжная одежда

Плавки мальчику и совмещенный купальник девочке потребуются, если лагерь находится рядом с озером или на территории есть бассейн. Подберите купальник по размеру и обратите внимание на качество швов: если детали грубые, ребенку будет дискомфортно при движении.

Головной убор

Учитывайте, что дети много времени проводят на улице, поэтому без головных уборов не обойтись. Панамка с полями, бандана или кепка с козырьком уберегут от теплового удара и солнечных ожогов на лице.

Необходимая обувь





Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что у него есть необходимая обувь:

резиновые шлепанцы для бассейна;

комнатные тапочки или шлепанцы;

спортивный вариант, кроссовки или кеды;

закрытая обувь из натуральных материалов для прохладной погоды;

пара босоножек или сандалий для повседневного пользования.

Выбирайте комфортную дышащую обувь с фиксирующим задником и нескользящей подошвой.

Средства личной гигиены





Среди необходимых принадлежностей в лагере для гигиены ребенка должны быть в пластиковой упаковке зубная щетка, паста, мыло в мыльнице, шампунь и бальзам для волос. Если девочка сушит волосы феном, то положите его с собой. И не забудьте о расческе, резинках для волос с запасом и заколках.

Если лагерь находится в лесу, можно подумать про защиту от насекомых и крем для загара.

Положите обычные и влажные салфетки, а также туалетную бумагу. Не помешает пара чистых пакетов для грязной одежды.

Если ребенок собирается купаться в бассейне или озере, ему понадобится дополнительное пляжное полотенце.

Прочее





Положите в чемодан маленький рюкзак для поездки на экскурсию, прогулки, выхода в город.

Проверьте наличие документов, которые нужны для лагеря, и карманных денег. Не стоит давать ребенку с собой дорогие и ценные вещи, которые могут потеряться, разбиться, сломаться.

Как собрать ребенка в лагерь? Составьте список необходимого, обязательно положите гигиенические принадлежности, головной убор и защитную верхнюю одежду. И помните: лучше выбрать комфортные вещи, сделанные из натуральных материалов.

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