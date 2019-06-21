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Собираем ребенка в лагерь: какие вещи нужно положить в чемодан?
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Необходимая одежда
Ветровка
Понадобится непромокаемый вариант с капюшоном. Ветровка защитит от дождя и ветра. В ней комфортно и не жарко.
Толстовка
Летние вечера не всегда теплые, поэтому положите 2−3 водолазки, обязательно с высоким горлом, и толстовку потеплее. Так вы будете уверены, что ребенок не простудится.
Джинсы
Универсальная одежда для прохладного утра или вечера, прогулки, дискотеки. Остановите выбор на 2−3 моделях с кулиской на шнурке или резинкой, чтобы перестраховаться: молнии ломаются, пуговицы отрываются.
Майки и рубашки
Выбирайте светлые футболки, в темных может быть жарко днем. Майки пачкаются быстро, поэтому положите 7−8 вариантов, не меньше.
На вечерние мероприятия понадобится парадная одежда: рубашка мальчику, блузка девочке.
Юбки или шорты
2−3 пары легких вариантов на резинке для жаркого летнего дня достаточно. Если ребенок активный, положите больше. Выбирайте натуральные вещи: из хлопка, денима, шелка. Синтетическая одежда плохо пропускает воздух, ребенок будет испытывать дискомфорт.
Носки и нижнее белье
Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что пар нижнего белья и носков достаточно (7−8 вариантов). Подберите простые хлопковые вещи на каждый день.
Одежда для сна
Подойдет одежда, привычная ребенку: пижама, футболка с изображением любимого героя, любимая ночная рубашка. Для комфортного сна подойдут модели, на 70% и более состоящие из натуральных материалов.
Пляжная одежда
Плавки мальчику и совмещенный купальник девочке потребуются, если лагерь находится рядом с озером или на территории есть бассейн. Подберите купальник по размеру и обратите внимание на качество швов: если детали грубые, ребенку будет дискомфортно при движении.
Головной убор
Учитывайте, что дети много времени проводят на улице, поэтому без головных уборов не обойтись. Панамка с полями, бандана или кепка с козырьком уберегут от теплового удара и солнечных ожогов на лице.
Необходимая обувь
Перед тем как собрать ребенка в лагерь, убедитесь, что у него есть необходимая обувь:
Выбирайте комфортную дышащую обувь с фиксирующим задником и нескользящей подошвой.
Средства личной гигиены
Среди необходимых принадлежностей в лагере для гигиены ребенка должны быть в пластиковой упаковке зубная щетка, паста, мыло в мыльнице, шампунь и бальзам для волос. Если девочка сушит волосы феном, то положите его с собой. И не забудьте о расческе, резинках для волос с запасом и заколках.
Если лагерь находится в лесу, можно подумать про защиту от насекомых и крем для загара.
Положите обычные и влажные салфетки, а также туалетную бумагу. Не помешает пара чистых пакетов для грязной одежды.
Если ребенок собирается купаться в бассейне или озере, ему понадобится дополнительное пляжное полотенце.
Прочее
Положите в чемодан маленький рюкзак для поездки на экскурсию, прогулки, выхода в город.
Проверьте наличие документов, которые нужны для лагеря, и карманных денег. Не стоит давать ребенку с собой дорогие и ценные вещи, которые могут потеряться, разбиться, сломаться.
Как собрать ребенка в лагерь? Составьте список необходимого, обязательно положите гигиенические принадлежности, головной убор и защитную верхнюю одежду. И помните: лучше выбрать комфортные вещи, сделанные из натуральных материалов.
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