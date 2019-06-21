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Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финал «Золотой Евролиги», женская сыграет за бронзу

21.06.2019 21:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу провели полуфинальные поединки «Золотой Евролиги».


Фото: cev.eu

Мужская сборная Беларуси в полуфинале взяла верх над командой Нидерландов — 3:1 (25:22, 29:31, 25:19, 25:21). Поединок продолжался 121 минуту.

В белорусской команде очки набирали Родион Мискевич (18 баллов), Андрей Радюк (16), Сергей Бусел (13), Павел Куклинский (11), Вячеслав Шмат (9), Алексей Кураш (4).

В составе сборной Нидерландов самым результативным стал Нимир Абдель-Азиз (30 очков).

В другой полуфинальной встрече Турция обыграла Эстонию — 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 28:26).

Таким образом, 22 июня за 1-е место сразятся Беларусь — Турция, бронзу оспорят Нидерланды — Эстония.

«Финал четырех» мужской «Золотой лиги» принимает эстонский Таллин.

Финальный раунд «Золотой лиги» у женщин проходит в хорватском Вараждине.

Белорусские волейболистки в полуфинальном матче проиграли команде Чехии — 1:3 (16:25, 15:25, 25:23, 24:26). Встреча продолжалась 106 минут.

В составе сборной Беларуси очки набирали Анастасия Гарелик (17), Катерина Сокольчик (15), Татьяна Маркевич (9), Надежда Столяр (7), Анна Калиновская (5), Анна Гришкевич (4), Вера Костючик (2), Анастасия Кононович (2), Анна Климец (1).

В чешской дружине самыми результативными оказались Габриэла Оржвошова (18), Андреа Коссаньова (17), Михаэла Млейнкова (16), Вероника Трнкова (15).

В другом полуфинальном поединке Хорватия победила Испанию — 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:20).

22 июня белоруски сразятся за бронзу с Испанией, за золото поспорят Чехия и Хорватия.

 
 
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Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу провели полуфинальные поединки «Золотой Евролиги».
 
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