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Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом
Источник материала: Интерфакс
Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Трагическое известие о большом количестве жертв, большинство из которых дети, в результате падения в ущелье школьного автобуса на территории штата Химачал - Прадеш отозвалось глубокой печалью в Республике Беларусь", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично передал слова соболезнований и поддержки президенту Индии, родным и близким погибших, а также пожелал быстрейшего выздоровления раненым.
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Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом
Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами происшествия со школьным...
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