Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом

Источник материала: Интерфакс

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Трагическое известие о большом количестве жертв, большинство из которых дети, в результате падения в ущелье школьного автобуса на территории штата Химачал - Прадеш отозвалось глубокой печалью в Республике Беларусь", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично передал слова соболезнований и поддержки президенту Индии, родным и близким погибших, а также пожелал быстрейшего выздоровления раненым.