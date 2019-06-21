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Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом

21.06.2019 22:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами происшествия со школьным автобусом, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Трагическое известие о большом количестве жертв, большинство из которых дети, в результате падения в ущелье школьного автобуса на территории штата Химачал - Прадеш отозвалось глубокой печалью в Республике Беларусь", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично передал слова соболезнований и поддержки президенту Индии, родным и близким погибших, а также пожелал быстрейшего выздоровления раненым.

 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами происшествия со школьным...
 
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