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Путин приостановил с 8 июля авиаперевозки россиян на территорию Грузии

21.06.2019 22:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено "обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию".

Указ озаглавлен "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

"Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - гласит пункт 1 указа президента.

В соответствии с указом рекомендовано "туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

"Правительству Российской Федерации: принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа", - говорится в указе.

МИД РФ "совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию", предписывает указ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
 
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Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на...
 
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