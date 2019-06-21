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Медведев и Вучич провели закрытые переговоры в Минске

21.06.2019 22:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Минске с президентом Сербии Александром Вучичем.

Встреча была закрытой.

Оба руководителя прибыли в пятницу в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Минске с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча была закрытой. Оба руководителя прибыли в пятницу в...
 
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