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Медведев и Вучич провели закрытые переговоры в Минске
Источник материала: Интерфакс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Минске с президентом Сербии Александром Вучичем.
Встреча была закрытой.
Оба руководителя прибыли в пятницу в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Минске с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча была закрытой. Оба руководителя прибыли в пятницу в...
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