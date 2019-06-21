ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Голодные игры": украинские анархисты провели акцию у белорусского посольства

21.06.2019 22:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Возле белорусского посольства в Киеве прошла акция за бойкот Европейских игр, которые проходят в Минске. Устроили ее украинские анархисты.

Три юноши повесили на забор посольства растяжку с надписью "Голодные игры с 1994". Потом они зажгли файер около растяжки и ушли, передает "Еврорадио".

В сообщении, распространенном в интернете, говорится:

"На внешний лоск страны диктатор потратил более 150 млн долларов из народного бюджета. В настоящее время в эти дни на улицах столицы будет еще больше ублюдков в форме, чтобы никто не посмел нарушить наведенный порядок на вылизанных и очищенных от "нарушителей" улицах. Людей без постоянного места жительства вывезли в места изоляции, изменили движение транспорта по всему городу, выселили студентов из общежитий и продолжают судить активистов по различным абсурдным статьям. Так, в плену режима все еще остаются политзаключенные по "делу антифашистов", Святослав Баранович, Михаил Жемчужный и Дмитрий Полиенко, который ожидает суда в СИЗО.

Бойкот Европейским голодным играм в диктаторской Беларуси! Смерть режиму!"


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле белорусского посольства в Киеве прошла акция за бойкот Европейских игр, которые проходят в Минске. Устроили ее украинские анархисты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медведев и Вучич провели закрытые переговоры в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Калiнкавiцкiя навiны
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • визитница для дисконтных карт мужская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика