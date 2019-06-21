"Голодные игры": украинские анархисты провели акцию у белорусского посольства

"Еврорадио" . Три юноши повесили на забор посольства растяжку с надписью "Голодные игры с 1994". Потом они зажгли файер около растяжки и ушли, передает





В сообщении, распространенном в интернете, говорится:





"На внешний лоск страны диктатор потратил более 150 млн долларов из народного бюджета. В настоящее время в эти дни на улицах столицы будет еще больше ублюдков в форме, чтобы никто не посмел нарушить наведенный порядок на вылизанных и очищенных от "нарушителей" улицах. Людей без постоянного места жительства вывезли в места изоляции, изменили движение транспорта по всему городу, выселили студентов из общежитий и продолжают судить активистов по различным абсурдным статьям. Так, в плену режима все еще остаются политзаключенные по "делу антифашистов", Святослав Баранович, Михаил Жемчужный и Дмитрий Полиенко, который ожидает суда в СИЗО.





Бойкот Европейским голодным играм в диктаторской Беларуси! Смерть режиму!"



