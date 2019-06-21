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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

21.06.2019 22:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин с 8 июля запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Соответствующий указ Путина опубликован на сайте Кремля.

Документ называется «Указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан».

В нем отмечается, что органы власти в РФ, юридические лица, организации и физические лица, находящиеся под юрисдикцией России, «должны исходить из того», что с 8 июля «временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в частности коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии».

Также российским туроператорам на время действия запрета рекомендуют воздержаться от реализации «туристического продукта», что предусматривает перевозку из России в Грузию.

Правительству РФ Путин поручил принять меры по обеспечению возвращения россиян из Грузии, а российскому МИД — обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ в Грузии.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.


Напомним, 21 июня в Грузии второй день продолжаются массовые акции протеста. Вследствие протестов у парламента Грузии 20 июня пострадали 240 человек.

Недовольство общественности вызвало то, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов сидел в кресле председателя парламента Грузии, когда выступал на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Это также вызвало возмущение группы парламентариев, сорвавших заседание.

После нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов силовики завершили операцию по разгону акции протеста.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин с 8 июля запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.
 
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