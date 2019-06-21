Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

сайте Кремля. Соответствующий указ Путина опубликован наКремля.





Документ называется «Указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан».





В нем отмечается, что органы власти в РФ, юридические лица, организации и физические лица, находящиеся под юрисдикцией России, «должны исходить из того», что с 8 июля «временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в частности коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии».





Также российским туроператорам на время действия запрета рекомендуют воздержаться от реализации «туристического продукта», что предусматривает перевозку из России в Грузию.





Правительству РФ Путин поручил принять меры по обеспечению возвращения россиян из Грузии, а российскому МИД — обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ в Грузии.





Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.









Напомним, 21 июня в Грузии второй день продолжаются массовые акции протеста. Вследствие протестов у парламента Грузии 20 июня пострадали 240 человек.





Недовольство общественности вызвало то, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов сидел в кресле председателя парламента Грузии, когда выступал на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Это также вызвало возмущение группы парламентариев, сорвавших заседание.





После нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов силовики завершили операцию по разгону акции протеста.