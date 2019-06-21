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«Александрия собирает друзей» на родине Лукашенко: Могилевский облисполком заставляет людей покупать билеты?

21.06.2019 22:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По десять рублей с человека на концерт группы «Сябры». Что?!

Блогер Степан Светлов в своем телеграм-канале NEXTA-Lite опубликовал фото документа за подписью председателя областного комитета Могилевской областной профсоюзной организации Белпрофсоюза работников агропромышленного комплекса Виктора Гейделя.

Согласно содержанию бумаги, руководство Могоблисполкома совместно с нанимателями поручили председателям профкомов различных предприятий «организовать посещение» концерта Анатолия Ярмоленка и ансамбля «Сябры» 7 июля. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Александрия собирает друзей» («Купалье-2019»).

При этом работники должны приобрести билеты за деньги – по 10 рублей за штуку.


В самом профсоюзе, однако, факт насильственного распространения билетов отрицают. Как выяснило «Радио Свобода», там уверяют, что поручения даны ради информирования, а само участие в фестивале рассматривается как возможность для работников «отвлечься от работы», потому что они «это заслужили».

«Мы делаем это в интересах людей и для людей», — сообщил сотрудник областной организации профсоюза. Он добавляет, что таким образом профсоюз защищает «социально-экономические» права и интересы трудящихся.

 
 
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