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«Александрия собирает друзей» на родине Лукашенко: Могилевский облисполком заставляет людей покупать билеты?
Источник материала: Партизан
По десять рублей с человека на концерт группы «Сябры». Что?!
Блогер Степан Светлов в своем телеграм-канале NEXTA-Lite опубликовал фото документа за подписью председателя областного комитета Могилевской областной профсоюзной организации Белпрофсоюза работников агропромышленного комплекса Виктора Гейделя.
Согласно содержанию бумаги, руководство Могоблисполкома совместно с нанимателями поручили председателям профкомов различных предприятий «организовать посещение» концерта Анатолия Ярмоленка и ансамбля «Сябры» 7 июля. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Александрия собирает друзей» («Купалье-2019»).
При этом работники должны приобрести билеты за деньги – по 10 рублей за штуку.
В самом профсоюзе, однако, факт насильственного распространения билетов отрицают. Как выяснило
«Мы делаем это в интересах людей и для людей», — сообщил сотрудник областной организации профсоюза. Он добавляет, что таким образом профсоюз защищает «социально-экономические» права и интересы трудящихся.
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«Александрия собирает друзей» на родине Лукашенко: Могилевский облисполком заставляет людей покупать билеты?
По десять рублей с человека на концерт группы «Сябры». Что?!
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