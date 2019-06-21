«Александрия собирает друзей» на родине Лукашенко: Могилевский облисполком заставляет людей покупать билеты?

Согласно содержанию бумаги, руководство Могоблисполкома совместно с нанимателями поручили председателям профкомов различных предприятий «организовать посещение» концерта Анатолия Ярмоленка и ансамбля «Сябры» 7 июля. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Александрия собирает друзей» («Купалье-2019»).





При этом работники должны приобрести билеты за деньги – по 10 рублей за штуку.









«Радио Свобода» , там уверяют, что поручения даны ради информирования, а само участие в фестивале рассматривается как возможность для работников «отвлечься от работы», потому что они «это заслужили». В самом профсоюзе, однако, факт насильственного распространения билетов отрицают. Как выяснило, там уверяют, что поручения даны ради информирования, а само участие в фестивале рассматривается как возможность для работников «отвлечься от работы», потому что они «это заслужили».





«Мы делаем это в интересах людей и для людей», — сообщил сотрудник областной организации профсоюза. Он добавляет, что таким образом профсоюз защищает «социально-экономические» права и интересы трудящихся.