ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В этом году Россия не компенсирует Беларуси потери от «грязной» нефти

21.06.2019 21:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.

Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет ТАСС.

– Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию, — сказал Приходько.


Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.

С 4 июля предусмотрено возобновление поставок кондиционной нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который из-за инцидента был вынужден снизить загрузку мощностей и понес убытки.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Собираем ребенка в лагерь: какие вещи нужно положить в чемодан?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Калiнкавiцкiя навiны
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика