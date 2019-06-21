В этом году Россия не компенсирует Беларуси потери от «грязной» нефти

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.





ТАСС . Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет





– Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию, — сказал Приходько.









Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.





С 4 июля предусмотрено возобновление поставок кондиционной нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который из-за инцидента был вынужден снизить загрузку мощностей и понес убытки.