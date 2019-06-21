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В этом году Россия не компенсирует Беларуси потери от «грязной» нефти
Источник материала: Партизан
Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.
Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.
Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет
– Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию, — сказал Приходько.
Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.
С 4 июля предусмотрено возобновление поставок кондиционной нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который из-за инцидента был вынужден снизить загрузку мощностей и понес убытки.
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Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года.
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