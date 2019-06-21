Торговую марку Adidas Европейский суд объявил недействительной





По мнению судей, торговой марке не хватает отличительной черты. Компания «не доказала, что этот знак приобрел на всей территории ЕС своеобразный характер после его использования», об этом информирует портал Reuters.





Логотип с тремя полосами был впервые зарегистрирован основателем Adidas Адольфом (Ади) Дасслером на футбольных бутсах 18 августа 1949 года, но суд в Люксембурге постановил, что этого недостаточно для того, чтобы идентифицировать продукты, происходящие от бренда.





Постановление является частью давнего судебного спора между Adidas и Shoe Branding Europe BVBA из Бельгии. В 2008 году бельгийская компания приобрела фирму Patrick, основанную в 1892 году. Это самый старый спортивный бренд в Европе. На одежде и обуви Patrick две полосы, имеющие наклон в направлении, противоположном тем, что на обуви Adidas.





По утверждению Adidas, такие полосы напоминают ее бренд. В 2009 году бельгийская компания смогла в суде защитить свое право на собственный логотип в две полосы.





В 2014 году Adidas присвоили товарный знак из «трех параллельных равноудаленных полос одинаковой ширины, нанесенных на изделие в любом направлении»: на одежду, шапки и обувь. Однако в 2016 году Shoe Branding Europe обратилась в ведомство интеллектуальной собственности ЕС за аннулированием товарного знака Adidas.









В 2018 году Европейский суд постановил, что заявка на регистрацию товарного знака Shoe Branding из двух полос была недействительной. Нынешнее решение суда в Люксембурге вряд ли остановит судебную тяжбу между сторонами.





В Adidas заявили, что разочарованы таким решением суда, однако оно не повлияет на способность компании использовать и защищать три полосы. Крупные компании регулярно обращаются в суд с исками о защите своих торговых марок.





В прошлом году Nike подала иск, обвиняя немецкого конкурента Puma в использовании запатентованной технологии спортивной обуви без разрешения.