В Минске бесплатно покажут сериал «Чернобыль» на белорусском языке

tut.by . Специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона – «Чернобыль» от HBO – на белорусском языке пройдет в Минске 28 июня, пишет





После премьеры на большом экране все эпизоды «Чернобыля» на белорусском языке будут доступны на видеосервисе в новом разделе «Cinevoka. Сериалы Amediateka».





Показ первого эпизода «Чернобыля» на белорусском языке состоится 28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно – по предварительной регистрации. Заполнить анкету можно по ссылке, после чего гостям показа на электронную почту будет отправлено письмо от организаторов с подтверждением бронирования места и дополнительной информацией о показе. Количество мест ограничено.