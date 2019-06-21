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Вышли три книги произведений Василя Быкова на украинском языке

21.06.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выход книг приурочен к 95-летию белорусского писателя.

К 95-й годовщине со дня рождения Василя Быкова и к 75-ти летию освобождения Беларуси и Украины вышли три книги произведений народного писателя Беларуси в переводе на украинский язык.

Рассказывает «Радыё Рацыя» председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович:

- Ежегодно выходят новые фильмы, снятые по его произведениям. Мы об этом каждый раз вспоминаем. Выходят книги в Беларуси и за пределами Беларуси. Есть приятная новость - в этом году в Украине вышло сразу три книги в переводе на украинский язык. В том числе и книга «Мёртвым не баліць», которая может самая автобиографическая книга Быкова. Спасибо большое Вячеславу Рагойше и Татьяне Карбжицкой, которые сделали эти переводы и все, чтобы эти книги вышли в Украине.



 
Теги: Новости
 
 
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Выход книг приурочен к 95-летию белорусского писателя.
 
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