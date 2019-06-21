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"Мне нравится ваш оптимизм – как бы ни было плохо, всегда может стать еще хуже!": Впечатляющая речь британского посла в Беларуси

21.06.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб произнесла впечатляющую речь на приеме по случаю Дня рождения Королевы.



В августе госпожа Гибб покидает Минск, где, по собственному признанию, «провела три с половиной счастливых года». Поэтому её выступление 20 июня было особенным.

«По правилам Форин Офиса послам нельзя слишком долго работать в одной и той же стране, чтобы они не ассимилировались и «не становились туземцами». По определению Кембриджского словаря, иностранец ассимилируется и становится «своим» в другой стране, если перенимает местные обычаи и даже начинает одеваться, как местное население. Скорее всего, это выражение появилось во времена Британской Империи, и используется оно обычно с юмором. При этом, в дипломатических кругах не считается правильным перенимать местный образ жизни – мы должны сохранять дистанцию, которую требует наша профессия!

Должна признаться, что, наверно, уже слишком поздно, и я «уже стала своей». Например, я привыкла ходить в баню, хлестать себя веником, прыгать в озеро, чтобы охладиться, и потом повторять это снова и снова… Я полюбила сметану, из-за которой нужно усиленно заниматься спортом, чтобы компенсировать эту «любовь»… Я обнаружила, что даже в Лондоне, я уже терпеливо жду появления зелёного человечка на светофоре, чтобы перейти дорогу, и это стало самым важным советом, который я даю иностранным гостям. Не переходите улицу на красный свет!

Вчера после интервью телеканалу Беларусь 24 я сказала коллеге, что недовольна тем, как я говорила. Кажется, у меня выработалась привычка думать, что невозможно что-то сделать «достаточно хорошо». Даже если вы хвалите белоруса, он вам обязательно скажет, что вы ошибаетесь, и что можно было бы сделать еще лучше.

I, акрамя таго, я навучылася плясцi і насіць сапраўдныя беларускія вянкі!

Я восхищаюсь белорусами. Я – шотландка, говорят, что шотландцы довольно прижимисты. Поэтому мне нравится, что белорусы никогда ничего не выбрасывают, у них есть специальные места для хранения обрезков металла, пластика, дерева и других материалов, которые могут когда-нибудь пригодиться на даче. Возможно, это признак прижимистости, но по щедрости Беларусь вне конкуренции! Белорусы достанут последнее из холодильника, чтобы как следует принять гостей, и при этом еще дадут подарок гостю на прощание!

Мне нравится ваш оптимизм – как бы ни было плохо, всегда может стать еще хуже! Если у вас возникла проблема, белорусы не будут предлагать сочувствие или совет, они будут говорить, что вы должны сделать. Если бы в программу Европейских игр входил такой вид спорта, как «давать cоветы», белорусы выиграли бы золото!

Тем не менее, когда вы выигрываете золото, вы не хвастаетесь этим. Вы не любите привлекать к себе внимание и стараетесь не попадать в поле зрения. Мне нравится такая скромность!

Я увожу с собой много хороших воспоминаний: как я ползла по туннелю в калийной шахте в Солигорске и искупалась в болоте в Ельне, как встретила дикого волка в Налибокской пуще и попала в снежную бурю в Дзержинском районе во время конной прогулки в полях. Как я, пусть немного, но проехала за рулем БелАЗа. Но именно люди определяют, нравится или не нравится ли вам то или иное место, и я очень рада, что встретила здесь замечательных людей, чья дружба и доброта сделали мою жизнь в Беларуси неповторимой и незабываемой», – сказала Фиона Гибб.


 
Теги: Минск
 
 
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Посол Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб произнесла впечатляющую речь на приеме по случаю Дня рождения Королевы.
 
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