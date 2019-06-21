Около 15 человек пришли в фан-зону Европейских игр на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Они держали плакаты "Беларусь не Россия", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин! Мы не один народ" и др. Судя по подписям на плакатах, акцию организовали сторонники "Народнай Грамады" Николая Статкевича, передает