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В Минске во время Евроигр протестовали против "Союзного Государства"

21.06.2019 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пикет против интеграции с Россией произошел вечером 21 июня в центре Минска, сообщает блогер NEXTA.
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Около 15 человек пришли в фан-зону Европейских игр на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Они держали плакаты "Беларусь не Россия", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин! Мы не один народ" и др. Судя по подписям на плакатах, акцию организовали сторонники "Народнай Грамады" Николая Статкевича, передает "Еврорадио".

Участников пикета задержали и отвели в сторону. По сведениям блоггера NEXTA, после этого их избили.


 
Теги: Минск
 
 
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Пикет против интеграции с Россией произошел вечером 21 июня в центре Минска, сообщает блогер NEXTA.
 
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