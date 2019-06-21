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В Минске во время Евроигр протестовали против "Союзного Государства"
Источник материала: Партизан
Пикет против интеграции с Россией произошел вечером 21 июня в центре Минска, сообщает блогер NEXTA.
Около 15 человек пришли в фан-зону Европейских игр на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Они держали плакаты "Беларусь не Россия", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин! Мы не один народ" и др. Судя по подписям на плакатах, акцию организовали сторонники "Народнай Грамады" Николая Статкевича, передает
Участников пикета задержали и отвели в сторону. По сведениям блоггера NEXTA, после этого их избили.
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Пикет против интеграции с Россией произошел вечером 21 июня в центре Минска, сообщает блогер NEXTA.
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