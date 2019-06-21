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Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

21.06.2019 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 21 июня прошёл торжественный приём. На ужин были приглашены высокие зарубежные гости, прибывшие на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

В их числе лидеры Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, председатель правительства России, глава Чеченской Республики.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Участие в мероприятии приняли главы международных олимпийских структур, руководители различных интеграционных объединений.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Среди высоких гостей торжественного ужина также были председатель парламента Азербайджана, министр канцелярии премьер-министра Венгрии, государственный министр по торговой политике Великобритании.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Александр Лукашенко поблагодарил всех за приезд в Минск и выразил надежду, что гости проникнутся красотой белорусской земли, душевностью нашего народа и увезут с собой хорошие воспоминания.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 21 июня прошёл торжественный приём. На ужин были приглашены высокие зарубежные гости, прибывшие на церемонию открытия II...
 
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