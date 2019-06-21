Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 21 июня прошёл торжественный приём. На ужин были приглашены высокие зарубежные гости, прибывшие на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В их числе лидеры Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, председатель правительства России, глава Чеченской Республики.





Участие в мероприятии приняли главы международных олимпийских структур, руководители различных интеграционных объединений.





Среди высоких гостей торжественного ужина также были председатель парламента Азербайджана, министр канцелярии премьер-министра Венгрии, государственный министр по торговой политике Великобритании.





Александр Лукашенко поблагодарил всех за приезд в Минск и выразил надежду, что гости проникнутся красотой белорусской земли, душевностью нашего народа и увезут с собой хорошие воспоминания.











