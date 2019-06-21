«Это эмоции большого праздника!». Атлеты и болельщики делятся впечатлениями II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Минск за пару часов до официального открытия II Европейских игр напоминает огромный дом, в который съехались самые близкие друзья со всего мира: тысячи гостей, сотни разных языков на центральных улицах, высокопоставленные гости, более 4 000 спортсменов из 50 государств европейского континента, вежливые и всезнающие, кажется, волонтеры и нереальная, как признаются сами участники этого мультиспортивного форума, атмосфера предстоящих дней грандиозных спортивных состязаний, атлетических подвигов и накала страстей и на арене, и на трибунах.





Сегодняшняя церемония открытия, как говорят организаторы, станет одним из самых ярких и масштабных шоу в истории спортивной Беларуси.

По предварительным подсчетам, в живую сразу на обновленном стадионе «Динамо» ее смогут одновременно увидеть более 20 000 человек.

Кстати, перед непосредственно самой главной частью — открытием и зажжением на финальной точке путешествия из Рима Пламени мира, пришедшие зрители увидят так называемое «прешоу»: в том числе работу в действии приложения виртуальной реальности, созданного специально к Играм.





В свою очередь, сама церемония официального и торжественного старта Европейского мультиспортивного форума, по задумке режиссера, представит зрителям культурное наследие и самобытный колорит Беларуси.

В режиссерскую группу церемоний вошли опытные постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по десяткам культурных, спортивных мероприятий и телевизионных конкурсов. Автором сценария и художественным руководителем церемоний от белорусской стороны выступил Александр Вавилов, российскую сторону представил Алексей Сеченов.





В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх.





Основу уникальных декораций, спроектированных специально для церемонии, составляет система из мобильных экранов. Такая конструкция, как замечают организаторы, позволит наполнить шоу трехмерными реалистичными объектами.

Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места. В общей сложности для создания декораций использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования.





Сказать, что в церемонии открытия будет много новейших технологий — все равно, что не сказать ничего. Использоваться будут в том числе и технологии дополненной реальности: виртуальные объекты станут частью окружающего пространства. Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью увидеть 3D-элементы шоу, обладателям билетов на церемонию надо было установить на свои смартфоны или планшеты мобильное приложение в App Store и Google Play. Приложение «привязывается» к определенному зрительскому месту на стадионе и позволяет увидеть элементы дополненной реальности прямо на экране смартфона или планшета. В том числе те элементы шоу, которые не попадут в телевизионный эфир.









Главная задача церемонии – представить Беларусь миллионам телезрителей. Раскрыть ее богатую историю, уникальный фольклор, завораживающие легенды и предания, неповторимые памятники архитектуры, выдающихся исторических личностей и современников. Аутентичность и богатая самобытная история пройдут через всю церемонию открытия: зрители окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире: Ефросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие.





Одним из наиболее трогательных моментов церемонии станет прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап пятидесятидневной Эстафеты огня. К слову, существующую чашу огня на стадионе «Динамо», установленную еще к Олимпийским играм 1980 года, модернизировали. В новой конструкции заложена идея единения всех 50 стран континента вокруг Европейских игр.

Что касается непосредственно самих соревнований, то некоторые уже стартовали сегодня, завтра же главный первый день после открытия Игр. Напомним, Гродненщину на форуме представляют более 30 атлетов в самых разных спортивных дисциплинах: от велотрека до дзюдо, баскетбола и бокса.





Нам удалось отвлечь их на короткий момент, чтобы узнать, как готовились они к Играм , и что переживают накануне стартов.





Михаил Шеметов, велотрек:

— Это эмоции большого праздника! Мы на стадион прибываем в парадной форме, а так как наша часть соревнований начинается чуть позже, чем у остальных, в спортивную деревню заселяемся в понедельник. На следующей неделе гонка-преследование. Какой может быть настрой? Исключительно медальный! Главные конкуренты на треке — это Россия, Нидерланды и, конечно же, Италия. Но и мы намерены бороться за медали.

Вообще же, II Европейские игры — уникальное событие. Это серьезнее, чем чемпионат Европы.





Ксения Данилович, дзюдо:

— Прежде всего, сегодня — это смешанные эмоции. Одновременно и волнение, и переживания, но еще и азарт перед скорейшим выходом на ковер. Ожидания? Есть расхожая фраза «Падают все». Знаете, II Европейские игры в Минске стали очень авторитетным спортивным событием. Об этом можно судить в том числе и по представительству уровня атлетов, которые приехали — исключительно топовые спортсмены. В том числе и олимпийские чемпионы.





Евгений Зайчик, пулевая стрельба:

— Да, волнительно, но в то же время хочется выйти и показать, чего ты достоин. Это круто, что все проходит дома, но в то же время и ответственность перед болельщиками зашкаливает, потому что смотрят и переживают за тебя свои.

Между тем, если сами спортсмены волнуются, но стремятся на арену, то болельщики эмоций не скрывают и ждут предстоящих стартов, охотно делятся ощущениями от II Европейских игр.





Михаэль Элвис и Марина Шатарнова:

— Интересно все очень! Это первое подобное спортивное событие, на котором мы присутствуем. Все круто. Мне интересен бокс — обязательно пойдем смотреть, а друг хочет на баскетбол. Вообще, это отлично, что Игры проходят в Минске — есть уникальная возможность стать частью этого, своими глазами все увидеть, побывать здесь, прочувствовать лично. Да и наши друзья здесь участвуют как волонтеры.





Вилмантас Лёранчас, президент Литовской федерации бадминтона:

— Мы приехали делегацией Литовской федерации бадминтона. И самое главное ожидание — увидеть потрясающее шоу, спортивное событие! Четыре года назад я был на первых Европейских играх в Баку, тогда все только начиналось, в том числе и по бадминтону, сейчас все масштабнее и шире. Уровень выше! Отличные впечатления и ожидания. Непременно пойдем на баскетбол и на бадминтон.





Сальваторе Паттоккио, зритель II Европейских игр:

— Я здесь специально, чтобы увидеть церемонию открытия и, конечно, впоследствии сами соревнования. Так как я из Италии, непременно буду смотреть футбол. Но обещаю, что болеть буду и за белорусов, и за итальянцев. Вообще же, само это событие объединяет не просто людей, Европейские игры объединяют страны, показывают доброжелательность, культуру и историю Беларуси. Я считаю, это важно.

Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Виталий СКВОРЦОВ и из архива «ГП» https://grodnonews.by/