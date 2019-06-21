Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Источник материала: Аргументы и факты



Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, передает БЕЛТА.

Рамзан Кадыров прибыл сегодня в Минск и будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр. Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства.

"К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал - сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа, - подчеркнул Александр Лукашенко. - То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, - это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок".

Позже Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что чеченская делегация с удовольствием приезжает в Беларусь и каждый визит в Минск для них очень значим. "Мы очень ценим наши отношения с Беларусью. У нас есть спортивное, культурное, промышленное взаимодействие", - отметил он.

Говоря о врученной награде, Рамзан Кадыров заявил, что постарается оправдать выказанное ему доверие. "Жизнь человека ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу и это оценили Президент и народ, - это дорогого стоит", - заявил глава Чеченской Республики.

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Глава Чеченской Республики удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.

Как сообщалось, Рамзан Кадыров ранее внес личный вклад в освобождение граждан Беларуси из ливийского плена. Один из них - Вячеслав Качура - вернулся на родину в начале февраля 2018 года, он был последним из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, насильственно удерживаемым в Триполи.