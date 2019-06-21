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Огромный зубр, фейерверк и Елфимов на соломенном коне. Как прошло открытие II Европейских игр

22.06.2019 02:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 21 июня прошла церемония открытия II Европейских игр — самого массового спортивного события в истории независимой Беларуси. SPORT.TUT.BY показывает наиболее яркие моменты шоу, в котором акцент был сделан на белорусскую идентичность.

Церемония проходила на стадионе «Динамо» в присутствии 22 000 зрителей.

Фото: Вадим Замировский



Глава Чечни Рамзан Кадыров наблюдает за церемонией открытия из VIP-ложи.













Огонь II Европейских игр зажгли Дарья Домрачева, Роман Петрушенко, Дмитрий Довгаленок, Надежда Скардино, Максим Мирный, Юлия Нестеренко и Алексей Гришин.

Фото: Дарья Бурякина


Александр Лукашенко смотрел церемонию рядом с сыном Николаем и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.








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Теги: Минск
 
 
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В Минске 21 июня прошла церемония открытия II Европейских игр - самого массового спортивного события в истории независимой Беларуси. SPORT.TUT.BY показывает наиболее...
 
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