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Огромный зубр, фейерверк и Елфимов на соломенном коне. Как прошло открытие II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
В Минске 21 июня прошла
Церемония проходила на стадионе «Динамо» в присутствии 22 000 зрителей.
Фото: Вадим Замировский
Фото: Дарья Бурякина
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В Минске 21 июня прошла церемония открытия II Европейских игр - самого массового спортивного события в истории независимой Беларуси. SPORT.TUT.BY показывает наиболее...
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