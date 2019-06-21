Уроженка Слуцка Анастасия Мирончик-Иванова примет участие во II Европейских играх

Источник материала: Слуцк Город





Медали будут! В этом уверены родители нашей знаменитой землячки легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой.

— Очень приятно, что II Европейские игры проходят у нас, в Беларуси, — отмечает Татьяна Сергеевна Мирончик. — Нам есть что показать, рассказать, мы можем похвастаться красотой нашей синеокой Беларуси всему миру.

Переживаний никаких нет, мы точно уверены-медали будут, а уж какого достоинства - увидим. Настя в течение года тщательно готовилась к этому событию.

Сейчас отец Анастасии Сергей Алексеевич находится у дочери в Минске, присматривает за внуком, который, по словам Татьяны Сергеевны, обычно присутствует на маминых тренировках.

— В ближайшие дни я тоже присоединюсь к мужу, ведь мы планируем побывать на открытии Евроигр и, конечно же, будем посещать все Настины старты. 23 июня состоится первый. Кроме нас из Слуцка поддержать нашу любимую спортсменку поедут родные и друзья, всего около 30 человек. Как мама, я, конечно, прошу ее беречь себя, свое здоровье. Но знаю, что Настя всегда работала и работает только на полную силу. Так что, только вперед, и только победа!

Анастасия Мирончик-Иванова уроженка Слуцка, она выступает в прыжках в длину и тройном прыжке. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года. Трехкратная чемпионка Беларуси (2012, 2015, 2018). Трехкратная чемпионка Беларуси в помещении (2011, 2015, 2016). Мастер спорта Беларуси международного класса.