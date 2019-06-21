На выходные в Слуцке перекроют улицу Ивановского

Источник материала: Слуцк Город





На выходные дни в связи с ремонтом теплотрассы будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ивановского вблизи дома №13 (рядом с мини-магазином).

Планируется, что работы продлятся двое суток, 22 и 23 июня. ГАИ Слуцкого РОВД просит планировать маршрут заранее с учётом предоставленной информации.

Автопарк №2, в свою очередь, сообщил, что движение автобусов по пригородным маршрутам минского направления будет осуществляться по улице Магистральная без заезда на остановочный пункт «Магазин Северный».



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