В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

Источник материала: Горецкий вестник

Торжественная церемония открытия континентального форума прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».





В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.





Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни “Белоруссия” знаменитой группы “Песняры”.





После красочной художественной церемонии «Купалье» на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой страной, прошедшей по главной арене Игр, традиционно была Греция. Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.



