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В Минске прошла церемония открытия Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Торжественная церемония открытия континентального форума
В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.
Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни “Белоруссия” знаменитой группы “Песняры”.
После красочной художественной церемонии «Купалье» на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой страной, прошедшей по главной арене Игр, традиционно была Греция. Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.
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Торжественная церемония открытия континентального форума прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». В центре чаши стадиона расположилась...
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