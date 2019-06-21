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В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Торжественная церемония открытия континентального форума прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

 

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

 

В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.

 

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

 

Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни “Белоруссия” знаменитой группы “Песняры”.

 

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

 

После красочной художественной церемонии «Купалье» на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой страной, прошедшей по главной арене Игр, традиционно была Греция. Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.

 

В Минске прошла церемония открытия Европейских игр

 


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Торжественная церемония открытия континентального форума прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».     В центре чаши стадиона расположилась...
 
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