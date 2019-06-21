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Ольга Кучина отметила юбилей – Фото
22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ольга Федоровна Кучина — творческая женщина, которую в Горках знают многие. Сегодня с юбилеем ее поздравляли в отделении дневного пребывания Горецкого РЦСОН.
Фото Михаила Левцова
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Ольга Федоровна Кучина — творческая женщина, которую в Горках знают многие. Сегодня с юбилеем ее поздравляли в отделении дневного пребывания Горецкого РЦСОН. ...
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