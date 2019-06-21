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Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Ольга Федоровна Кучина — творческая женщина, которую в Горках знают многие. Сегодня с юбилеем ее поздравляли в отделении дневного пребывания Горецкого РЦСОН.

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Ольга Кучина отметила юбилей – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Ольга Федоровна Кучина — творческая женщина, которую в Горках знают многие. Сегодня с юбилеем ее поздравляли в отделении дневного пребывания Горецкого РЦСОН.    ...
 
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