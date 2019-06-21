ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске началась церемония открытия ll Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

В Минске началась церемония открытия ll Европейских игр

II Европейские игры — это главное мультиспортивное событие года.  Сегодня мы в очередной раз заявим о себе, как о современном государстве, которое делает уверенные шаги в сторону прогресса и развития. Это репетиция завтрашних великих начинаний, которые станут нашей визитной карточкой на мировой арене.

22:04 Во время церемонии будут использованы новейшие технологии, в том числе дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. 22:06 Подрядчиком по организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года выступила «Арт Сити 5», входящая в группу компаний Игоря Крутого.

22:07 Зрители на стадионе «Динамо» замерли в ожидании шоу. 22:10 Приятный бонус от организаторов для тех, кто купил билет на церемонию: каждого зрителя на его месте ожидал набор подарков: рюкзачок с логотипом игр, светящийся браслет и дождевик 22:11 Порядка трех тысяч волонтеров задействованы в церемонии, при этом самому опытному из них 81 год.

22:12 Обратный отсчет. Трибуны ликуют.

22:13 Представители молодого поколения выносят флаг Беларуси.

22:14 Над стадионом пролетает аист — символ нашей страны. 22:15 Государственный флаг в руках у военнослужащих роты почетного караула.

22:16 Звучит гимн Республики Беларусь. Трибуны встали.

22:17 Зрители подпевают  

22:20 Организаторы подготовили уникальное художественное представление. Зрители церемонии окунутся в атмосферу праздника Купалье, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире. Ефросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие 22:21 II Европейские игры объявляются открытыми

22:22 Особого внимания заслуживает сцена. Она состоит из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места. В общей сложности для создания декораций использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования.

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
II Европейские игры — это главное мультиспортивное событие года.  Сегодня мы в очередной раз заявим о себе, как о современном
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Кучина отметила юбилей – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика