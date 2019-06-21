В Минске началась церемония открытия ll Европейских игр

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





II Европейские игры — это главное мультиспортивное событие года. Сегодня мы в очередной раз заявим о себе, как о современном государстве, которое делает уверенные шаги в сторону прогресса и развития. Это репетиция завтрашних великих начинаний, которые станут нашей визитной карточкой на мировой арене.

22:04 Во время церемонии будут использованы новейшие технологии, в том числе дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. 22:06 Подрядчиком по организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года выступила «Арт Сити 5», входящая в группу компаний Игоря Крутого.

22:07 Зрители на стадионе «Динамо» замерли в ожидании шоу. 22:10 Приятный бонус от организаторов для тех, кто купил билет на церемонию: каждого зрителя на его месте ожидал набор подарков: рюкзачок с логотипом игр, светящийся браслет и дождевик 22:11 Порядка трех тысяч волонтеров задействованы в церемонии, при этом самому опытному из них 81 год.

22:12 Обратный отсчет. Трибуны ликуют.

22:13 Представители молодого поколения выносят флаг Беларуси.

22:14 Над стадионом пролетает аист — символ нашей страны. 22:15 Государственный флаг в руках у военнослужащих роты почетного караула.

22:16 Звучит гимн Республики Беларусь. Трибуны встали.

22:17 Зрители подпевают

22:20 Организаторы подготовили уникальное художественное представление. Зрители церемонии окунутся в атмосферу праздника Купалье, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире. Ефросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие 22:21 II Европейские игры объявляются открытыми

22:22 Особого внимания заслуживает сцена. Она состоит из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места. В общей сложности для создания декораций использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования.