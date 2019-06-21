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Лукашенко призвал мировые державы политические баталии перенести на спортивные площадки

22.06.2019 01:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал перенести все современные политические баталии на спортивные площадки.

"Такие моменты объединяют народы, а значит великая Олимпийская миссия - предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств – всегда будет актуальной и востребованной. Давайте вместе во благо человечества перенесём все современные политические баталии на спортивные площадки", - заявил президент в ходе церемонии открытия II Европейских игр.

"Давайте только так, через спорт будем бороться за титул самой мощной державы", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что история Европейских игр только начинается. " И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта", - подчеркнул президент.

"В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу лучших атлетов за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта", - сказал глава государства.

Также к гостям и участникам церемонии открытия обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.  "Я передаю наилучшие пожелания более чем 4 тыс. спортсменам из 50 стран, которые принимают участие в Играх. Спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. Я приветствую принципы инклюзии и отсутствие дискриминации, в соответствии с которыми проводятся Игры. Эти ценности также лежат в основе Целей устойчивого развития нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не остался в стороне", - сказал Гутерриш в своем видеообращении.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич в свою очередь заявил, что "Беларусь обладает ярко выраженной европейской самобытностью, весьма богатым культурным наследием. Напомню лишь в этой связи о знаменитой витебской школе искусства".

"Европа, будучи самым малым, но в то же время самым сильным континентом в международном олимпийском спорте, отмечает сегодня свое самое значимое мультиспортивное событие", -  отметил Кочиянчич.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал перенести все современные политические баталии на спортивные площадки.
 
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