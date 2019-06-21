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В Минске открылись II Европейские игры

22.06.2019 00:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Церемония открытия II Европейских игр в Минске состоялась в пятницу вечером на столичном стадионе "Динамо". За ней непосредственно на стадионе следили около 25 тысяч человек.

В Минске открылись II Европейские игры
В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.

В Минске открылись II Европейские игры
После красочной художественной церемонии "Купалье" на стадионе прошел парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой страной, прошедшей по главной арене Игр, традиционно была Греция.

Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.

В Минске открылись II Европейские игры
Флаг Европейского олимпийского комитета на стадион вынесли прославленные белорусские спортсмены, олимпийские чемпионы Александр Романьков, Игорь Макаров, Елена Белова, Янина Провалинская-Корольчик, Алла Цупер и известный белорусский тренер Николай Козеко.

Клятву соревноваться честно от имени всех спортсменов, прибывших в Беларусь, прочитала чемпионка I Европейских игр Василиса Марзалюк.

Огонь Европейских игр зажгла прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. А Пламя мира вместе с ней на стадион внести олимпийские чемпионы Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок. Игры объявил открытыми президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Минске открылись II Европейские игры
II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.

В Минске открылись II Европейские игры
В Минске открылись II Европейские игры
В Минске открылись II Европейские игры
В Минске открылись II Европейские игры
В Минске открылись II Европейские игры
В Минске открылись II Европейские игры

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония открытия II Европейских игр в Минске состоялась в пятницу вечером на столичном стадионе "Динамо". За ней непосредственно на стадионе следили около 25 тысяч...
 
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