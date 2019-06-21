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В Минске открылись II Европейские игры
Источник материала: Интерфакс
Церемония открытия II Европейских игр в Минске состоялась в пятницу вечером на столичном стадионе "Динамо". За ней непосредственно на стадионе следили около 25 тысяч человек.
Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.
Клятву соревноваться честно от имени всех спортсменов, прибывших в Беларусь, прочитала чемпионка I Европейских игр Василиса Марзалюк.
Огонь Европейских игр зажгла прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. А Пламя мира вместе с ней на стадион внести олимпийские чемпионы Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок. Игры объявил открытыми президент Беларуси Александр Лукашенко.
В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.
Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.
Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.
Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.
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Церемония открытия II Европейских игр в Минске состоялась в пятницу вечером на столичном стадионе "Динамо". За ней непосредственно на стадионе следили около 25 тысяч...
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