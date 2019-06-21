В Минске открылись II Европейские игры

Источник материала: Интерфакс

Церемония открытия II Европейских игр в Минске состоялась в пятницу вечером на столичном стадионе "Динамо". За ней непосредственно на стадионе следили около 25 тысяч человек.



В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.



После красочной художественной церемонии "Купалье" на стадионе прошел парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой страной, прошедшей по главной арене Игр, традиционно была Греция.

Флаг сборной Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет, стал прославленный белорусский спортсмен Владимир Самсонов.



Флаг Европейского олимпийского комитета на стадион вынесли прославленные белорусские спортсмены, олимпийские чемпионы Александр Романьков, Игорь Макаров, Елена Белова, Янина Провалинская-Корольчик, Алла Цупер и известный белорусский тренер Николай Козеко.

Клятву соревноваться честно от имени всех спортсменов, прибывших в Беларусь, прочитала чемпионка I Европейских игр Василиса Марзалюк.

Огонь Европейских игр зажгла прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. А Пламя мира вместе с ней на стадион внести олимпийские чемпионы Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок. Игры объявил открытыми президент Беларуси Александр Лукашенко.



II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.













