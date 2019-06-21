Главы правительств Беларуси и России обсудили вопросы интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас в Минске обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства. Как отметил по итогам встречи глава белорусского правительства, к ноябрю страны планируют согласовать все интеграционные дорожные карты, передает телеканал «МИР 24».

Стороны отметили, что и Москве, и Минску предстоит провести большую работу, чтобы общие рынки смогли заработать в полную силу. Прежде всего, необходимо скорректировать законы и правовые акты в законодательстве обеих стран.

«Реальную работу по большому интеграционному проекту в рамках союзного договора мы можем считать законченной, когда мы изменим необратимым образом наши законодательства. Это будет означать, что мы достигнем тех целей, которые заложены в Союзном договоре. Это сложная и большая работа и правительств, и парламентов. Здесь еще всем придется потрудиться», – сказал Медведев.

«Когда мы говорим об общем рынке или о некоторых секторах единых рынков, мы понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования, неважно, где они зарегистрированы, в Российской Федерации или в Республике Беларусь. Равные условия хозяйствования, что предусматривает и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила. В конечном итоге это является целью интеграции», – отметил Румас.

Также российский премьер-министр отметил, что страны сблизили позиции по большинству вопросов, связанных с интеграцией. Помимо Румаса, он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и посетил церемонию открытия Вторых Европейских игр, которые сегодня начались в Минске.