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В Брестской крепости курсанты почтили память пограничников

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завтра, 22 июня, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Перед ним курсанты Института пограничной службы Беларуси провели акцию памяти у Брестской крепости, передает телеканал «МИР 24».

Они маршировали с портретами бойцов Белорусского пограничного округа. А на перекличке вспомнили 58 воинов – в этот день ровно 78 лет назад они заступали на охрану государственных рубежей и первыми приняли удар немецких захватчиков.

«Я держу портрет начальника 9-й заставы лейтенанты Кижеватова Андрея Митрофановича, который вместе со своими подчиненными принял бой 22 июня 1941 года в 4 утра. Мы даем этим людям, которые погибли тогда, прожить еще одну жизнь. Мы чтим их подвиг», – рассказал курсант Никита Кобзенко.

Этой ночью в Брестской крепости также пройдет митинг-реквием, а на рассвете в цитадели снова раздадутся выстрелы. Состоится масштабная реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.



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Учащиеся института пограничной службы провели акцию памяти у Брестской крепости и на перекличке вспомнили 58 воинов.
 
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