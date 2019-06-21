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Лукашенко встретился с Медведевым перед открытием II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава правительства России Дмитрий Медведев приехал в Белоруссию, в том числе на открытие II Европейских игр. А перед этим встретился с президентом республики Александром Лукашенко и провел переговоры, передает телеканал «МИР 24».

«Я благодарен за то что приехали на открытие важного событие и не только», – сказал белорусский лидер.

«Я хочу поздравить с тем, что вот такое большое спортивное событие в самой близкой для нас стране состоится. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне, будут прекрасные спортивные достижения, болельщики будут довольны. Это очень здорово, желаем вам успехов и находимся в предвкушении открытия», – ответил Медведев.

Он добавил, что главная цель его визита – сверить часы по российско-белорусской интеграции. Правительства двух стран в настоящее время ведут активную работу по выполнению договора о союзном государстве.



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Главной целью визита российского премьера все же стала сверка часов по российско-белорусской интеграции.
 
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