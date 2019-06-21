|
Лукашенко встретился с Медведевым перед открытием II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава правительства России Дмитрий Медведев приехал в Белоруссию, в том числе на открытие II Европейских игр. А перед этим встретился с президентом республики Александром Лукашенко и провел переговоры, передает телеканал «МИР 24».
Он добавил, что главная цель его визита – сверить часы по российско-белорусской интеграции. Правительства двух стран в настоящее время ведут активную работу по выполнению договора о союзном государстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной целью визита российского премьера все же стала сверка часов по российско-белорусской интеграции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)