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В Минске началась церемония открытия II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в эти минуты начинается церемония открытия II Европейских игр. Яркое зрелище с трибун наблюдает более 20 тысяч человек, а у телеэкранов – миллионы телезрителей. Подробнее о церемонии – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
В эти минуты начинается главное торжество II Европейских игр –
Цифры говорят о многом. На стадионе установлено 90 тонн светового оборудования и 3 тысячи квадратных метров жидкокристаллических экранов высокой четкости. Задействуют и технологии дополненной реальности. Для этого зрители на трибунах скачали бесплатные мобильные приложения, которые позволят с трибун видеть шоу в формате 3D. Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких мобильных частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места.
В программе открытия Игр – парад спортсменов. 50 команд из 50 стран, 3 тысячи спортсменов пройдут по стадиону, пронесут свои флаги. Будет и выступление именитых артистов: хедлайнерами объявлены певец из Казахстана Димаш Кудайберген и всемирно известная оперная дива Анна Нетребко. Само шоу будет посвящено истории Беларуси, различным периодам ее истории и историческим персонам.
За соревнованиями и открытием Игр у телеэкранов следят не только в Европе, но и в странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Телевизионную аудиторию форума оценивают в полмиллиарда человек. Воочию наблюдают за открытием II Европейских игр более 22 тысяч зрителей, в том числе и VIP-персоны: президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Молдовы Игорь Додон, лидер Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев и многие другие, а также главы всех европейских олимпийских комитетов.
К слову, открытие Игр
Но все же главные герои Европейских игр – спортсмены. Борьбу за награды начинают четыре тысячи атлетов из 50 стран. Всего в течение десяти дней будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта, 23 дисциплинах. II Европейские игры – крупнейший спортивный форум континента, который принимает Минск.
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Зрители увидят парад спортсменов, выступления Димаша Кудайбергена и Анны Нетребко, а также шоу, посвященное истории Беларуси.
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