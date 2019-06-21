В Минске началась церемония открытия II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в эти минуты начинается церемония открытия II Европейских игр. Яркое зрелище с трибун наблюдает более 20 тысяч человек, а у телеэкранов – миллионы телезрителей. Подробнее о церемонии – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

В эти минуты начинается главное торжество II Европейских игр – церемония открытия . Проходит она на стадионе «Динамо», главном стадионе Беларуси, одном из старейших и одновременно – одном из самых новых – его модернизировали специально к церемонии открытия. Как заверили организаторы, шоу будет незабываемым. Такого белорусы еще не видели.

Цифры говорят о многом. На стадионе установлено 90 тонн светового оборудования и 3 тысячи квадратных метров жидкокристаллических экранов высокой четкости. Задействуют и технологии дополненной реальности. Для этого зрители на трибунах скачали бесплатные мобильные приложения, которые позволят с трибун видеть шоу в формате 3D. Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких мобильных частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места.

В программе открытия Игр – парад спортсменов. 50 команд из 50 стран, 3 тысячи спортсменов пройдут по стадиону, пронесут свои флаги. Будет и выступление именитых артистов: хедлайнерами объявлены певец из Казахстана Димаш Кудайберген и всемирно известная оперная дива Анна Нетребко. Само шоу будет посвящено истории Беларуси, различным периодам ее истории и историческим персонам.

«Это должно быть, прежде всего, большим праздником спорта, но еще это будет очень хороший опыт для всех участников, спортсменов, фанатов, а также горожан. Минск, я уверен, откроется с новой стороны для Европы и для мира, и мы все достигнем успеха», – заявил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

За соревнованиями и открытием Игр у телеэкранов следят не только в Европе, но и в странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Телевизионную аудиторию форума оценивают в полмиллиарда человек. Воочию наблюдают за открытием II Европейских игр более 22 тысяч зрителей, в том числе и VIP-персоны: президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Молдовы Игорь Додон, лидер Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев и многие другие, а также главы всех европейских олимпийских комитетов.

К слову, открытие Игр смотрят и в фан-зонах . В Минске их три. Здесь гостей, помимо всего прочего, ждет вкусная белорусская еда и яркая шоу-программа.

«Это масштабное мероприятие. Мы специально приехали из Китая. Думаем, что будет очень интересно», – сказал турист из КНР.

«Ждем представления хорошего. Надеемся, что сегодня будет прямо мегашоу», – отметила молодая пара.

«Мы из Великобритании. Я надеюсь, что мы победим, я рад быть здесь. Спасибо, Беларусь», – поблагодарил организаторов мужчина.

Но все же главные герои Европейских игр – спортсмены. Борьбу за награды начинают четыре тысячи атлетов из 50 стран. Всего в течение десяти дней будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта, 23 дисциплинах. II Европейские игры – крупнейший спортивный форум континента, который принимает Минск.