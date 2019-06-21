История Игр в наградах: в Минске выставлена уникальная спортивная коллекция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь открытия II Европейских игр из России в Минск привезли крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград, передает телеканал «МИР 24».

Выставка открылась в Минской ратуше. Владелец коллекции – российский предприниматель Владимир Потанин.

Минск стал первым городом, где широкой публике показали уникальные олимпийские артефакты. Всего в экспозиции их около 400: медали, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки Олимпиад разных лет, включая первые игры современности 1896 года в Афинах.

«Очень интересная форма презентации – не только раритеты олимпийского спорта. Это еще сделано в такой интересной форме – можно узнать об истории тех Олимпиад, медали которых презентуются», – отметил Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации.

Посетители выставки могут не только увидеть сами олимпийские экспонаты, но и прочитать на стендах их историю.