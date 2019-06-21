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История Игр в наградах: в Минске выставлена уникальная спортивная коллекция
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В честь открытия II Европейских игр из России в Минск привезли крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград, передает телеканал «МИР 24».
Выставка открылась в Минской ратуше. Владелец коллекции – российский предприниматель Владимир Потанин.
Минск стал первым городом, где широкой публике показали уникальные олимпийские артефакты. Всего в экспозиции их около 400: медали, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки Олимпиад разных лет, включая первые игры современности 1896 года в Афинах.
Посетители выставки могут не только увидеть сами олимпийские экспонаты, но и прочитать на стендах их историю.
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В экспозиции 400 артефактов – медали, факелы, дипломы, почетные знаки Олимпиад разных лет, включая первые игры современности 1896 года в Афинах.
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