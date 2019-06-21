ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История Игр в наградах: в Минске выставлена уникальная спортивная коллекция

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь открытия II Европейских игр из России в Минск привезли крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград, передает телеканал «МИР 24». 

Выставка открылась в Минской ратуше. Владелец коллекции – российский предприниматель Владимир Потанин. 

Минск стал первым городом, где широкой публике показали уникальные олимпийские артефакты. Всего в экспозиции их около 400: медали, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки Олимпиад разных лет, включая первые игры современности 1896 года в Афинах.

«Очень интересная форма презентации – не только раритеты олимпийского спорта. Это еще сделано в такой интересной форме – можно узнать об истории тех Олимпиад, медали которых презентуются», – отметил Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации.

Посетители выставки могут не только увидеть сами олимпийские экспонаты, но и прочитать на стендах их историю.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экспозиции 400 артефактов – медали, факелы, дипломы, почетные знаки Олимпиад разных лет, включая первые игры современности 1896 года в Афинах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистка Elle обвинила Дональда Трампа в изнасиловании и заявила, что он лишил ее личной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Калiнкавiцкiя навiны
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика