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Журналистка Elle обвинила Дональда Трампа в изнасиловании и заявила, что он лишил ее личной жизни

22.06.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в New York Magazine появилось интервью журналистки Джин Кэррол, в котором она заявила, что президент Дональд Трамп ее изнасиловал. По утверждению Джин, это произошло около 20 лет назад в раздевалке магазина женского белья.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от New York Magazine (@nymag) 21 Июн 2019 в 9:14 PDT

Сейчас Джин Кэрролл — 75 лет, она уважаемый обозреватель в журнале «Elle». Но и во время нападения она уже была известна: работала в журнале «Esquire» и вела свое шоу на одной из американских радиостанций. Трамп в то время был магнатом в сфере недвижимости.

При встрече в магазине, по словам Джин, они узнали друг друга, так как раньше встречались во время интервью. Трамп сказал Джин, что он здесь, чтобы купить подарок «девочке», и хотя мы не узнаем личность этой загадочной женщины, в это время Дональд был женат на Марле Мэйплс.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от E. Jean Carroll (@ejeancarroll1) 7 Дек 2015 в 7:09 PST

Джин в молодости

Трамп попросил у Джин совета: чем порадовать подругу? Вместе они спустились в отдел нижнего белья, где Трамп, будто в шутку, предложил женщине примерить кружевное боди, чтобы оценить, как оно смотрится на теле. Кэролл пишет, что попыталась отшутиться, но Трамп, не слушая ее, втолкнул в раздевалку. Где и произошло изнасилование.

Кэрролл говорит, что она сразу рассказала о случившемся двум близким друзьям. Одна подруга сказала ей обратиться в полицию: «Он изнасиловал тебя. Иди в полицию! Я пойду с тобой». Но второй друг, тоже журналист, отнесся к ситуации рационально: «Никому не говори. Забудь это! У него 200 адвокатов. Он похоронит вас». Кэрролл прислушалась к нему.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от E. Jean Carroll (@ejeancarroll1) 29 Дек 2015 в 7:22 PST

Кадр со свадьбы Джин. Журналистка признается, что насилие лишило ее радости отношений, в том числе и сексуальных

Журналистка пишет, что платье от Донна Каран, которое она носила в тот день, с тех пор висело в шкафу 25 лет. Она надела его впервые для съемки обложки этого журнала.

Отвечая на вопрос, почему она сделала заявление только сейчас, Джин говорит, что всегда боялась публичного унижения, которое ее ждет.

«Я боялась, что мне будут угрожать, лишат работы, дома, изваляют мое имя в грязи, — пишет она. — Но теперь я готова присоединиться к 15 женщинам, которые пережили то же, что и я».

Кэролл — 16-ая женщина, которая обвиняет нынешнего президента Америки в насилии.

Пресс-служба Белого Дома уже заявила, что эта история — ложь, выдуманная, чтобы оклеветать президента.

 
 
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Сегодня в New York Magazine появилось интервью журналистки Джин Кэррол, в котором она заявила, что президент Дональд Трамп ее изнасиловал. По утверждению Джин, это...
 
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