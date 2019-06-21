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Жара и грозы — погода на 17 июня.
22.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 июня 2019 20:03 1530
Жара и грозы — погода на 17 июня.
В первый день недели ожидается до 30 градусов тепла, сообщили в Белгидромете. В понедельник, 17 июня, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности — сохранится жаркая погода и ожидаются грозы.
Днем будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами по Минску пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков — 70-80%), возможна гроза.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 июня 2019 20:03 1530 Жара и грозы — погода на 17 июня. ...
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