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Жара и грозы — погода на 17 июня.

22.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 июня 2019 20:03 1530

Жара и грозы — погода на 17 июня.

Автор: Эдуард Кидяев.

В первый день недели ожидается до 30 градусов тепла, сообщили в Белгидромете. В понедельник, 17 июня, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности — сохранится жаркая погода и ожидаются грозы.

Жара и грозы — погода на 17 июня.

Днем будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами по Минску пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков — 70-80%), возможна гроза.

Днем в Беларуси существенных осадков не ожидается (их вероятность — 10-15%). Ночью и утром местами слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью в окрестностях столицы +14 +16°С, по стране ночная температура может составить +19°С. Дневная температура в понедельник — +23-25°С, местами до 30 градусов тепла.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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16 июня 2019 20:03 1530 Жара и грозы — погода на 17 июня. ...
 
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