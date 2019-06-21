Жара и грозы — погода на 17 июня.

В первый день недели ожидается до 30 градусов тепла, сообщили в Белгидромете. В понедельник, 17 июня, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности — сохранится жаркая погода и ожидаются грозы.

Днем будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами по Минску пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков — 70-80%), возможна гроза.



Днем в Беларуси существенных осадков не ожидается (их вероятность — 10-15%). Ночью и утром местами слабый туман.



Температура воздуха минимальная ночью в окрестностях столицы +14 +16°С, по стране ночная температура может составить +19°С. Дневная температура в понедельник — +23-25°С, местами до 30 градусов тепла.

