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В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

22.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фан-зона в спорткомплексе "Брестский" областного центра заработала сегодня в 19.00, накануне торжественной церемонии открытия II Европейских игр в столице страны. К этому времени на территории спортивного комплекса в городе над Бугом собралось немало болельщиков. Никого не испугал накрапывающий с неба дождик. И взрослые, и дети активно участвовали в легкой разминке, отвечая на вопросы спортивной тематики, которые со сцены задавали ведущие, с удовольствием фотографировались на фоне символов спортивного праздника.

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

Брестчанин Виктор Коренчук поделился, что очень хотел бы попасть в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, чтобы посмотреть ее вживую, однако занятость на работе не позволила осуществить мечту. Побывав в местной фан-зоне, он убедился, что это тоже неплохой вариант увидеть главные моменты торжества, быть заодно с огромной армией спортсменов и болельщиков, прекрасно провести летний вечер.

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

И действительно, скучать в фан-зоне спорткомплекса "Брестский" никому не приходится. Лучшие коллективы областного центра, юные звездочки поднимают настроение публике. Каждое выступление сопровождают бурные аплодисменты. Болельщики Бреста поют и танцуют вместе с артистами. С особой теплотой они приветствовали на сцене 10-летнего Влада Якимовича, блеснувшего талантом в популярной передаче Максима Галкина "Лучше всех!". Сегодня Владислав выступил в Бресте столь же ярко, исполнив песню о родном городе.

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

На ура публика принимает номера маленьких артистов творческого центра "Арт-Пиппер" и других коллективов. Впечатлениями с болельщиками делятся факелоносцы II Европейских игр. Для каждого из них это событие — одно из главных в спортивной карьере. Такое не забывается никогда.

Спортивный праздник в фан-зоне Бреста набирает обороты. Людей здесь все больше. Брестчане с нетерпением ждут открытия II Европейских игр.

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Фан-зона в спорткомплексе "Брестский" областного центра заработала сегодня в 19.00, накануне торжественной церемонии открытия II Европейских игр в столице страны. К...
 
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