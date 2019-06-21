В Бресте открылась фан-зона II Европейских игр

Источник материала: Виртуальный Брест

Фан-зона в спорткомплексе "Брестский" областного центра заработала сегодня в 19.00, накануне торжественной церемонии открытия II Европейских игр в столице страны. К этому времени на территории спортивного комплекса в городе над Бугом собралось немало болельщиков. Никого не испугал накрапывающий с неба дождик. И взрослые, и дети активно участвовали в легкой разминке, отвечая на вопросы спортивной тематики, которые со сцены задавали ведущие, с удовольствием фотографировались на фоне символов спортивного праздника.





Брестчанин Виктор Коренчук поделился, что очень хотел бы попасть в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, чтобы посмотреть ее вживую, однако занятость на работе не позволила осуществить мечту. Побывав в местной фан-зоне, он убедился, что это тоже неплохой вариант увидеть главные моменты торжества, быть заодно с огромной армией спортсменов и болельщиков, прекрасно провести летний вечер.









И действительно, скучать в фан-зоне спорткомплекса "Брестский" никому не приходится. Лучшие коллективы областного центра, юные звездочки поднимают настроение публике. Каждое выступление сопровождают бурные аплодисменты. Болельщики Бреста поют и танцуют вместе с артистами. С особой теплотой они приветствовали на сцене 10-летнего Влада Якимовича, блеснувшего талантом в популярной передаче Максима Галкина "Лучше всех!". Сегодня Владислав выступил в Бресте столь же ярко, исполнив песню о родном городе.





На ура публика принимает номера маленьких артистов творческого центра "Арт-Пиппер" и других коллективов. Впечатлениями с болельщиками делятся факелоносцы II Европейских игр. Для каждого из них это событие — одно из главных в спортивной карьере. Такое не забывается никогда.

Спортивный праздник в фан-зоне Бреста набирает обороты. Людей здесь все больше. Брестчане с нетерпением ждут открытия II Европейских игр.











