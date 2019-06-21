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Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

22.06.2019 00:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вновь в студии «СТВ-спорт» и продолжаем говорить о II Европейских играх. В Беларусь приехали многие топовые спортсмены и функционеры. Для организаторов же это отличная возможность показать Беларусь всему миру. О нашей роли поговорим с гостем программы. Это экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР Александр Владимирович Григоров.

О подготовке проведения II Европейских игр: «Мы начали не с нуля»

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Александр Владимирович, добрый вечер! Что для Беларуси значит принимать такой старт, как II Европейские игры? Как пришла идея?

Александр Григоров,  экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Я боюсь быть нескромным, но в 2006 году на совещании министров спорта Европы в Афинах белорусская делегация внесла два предложения. Первое предложение – это по примеру панамериканских, африканских, азиатских игр проводить европейские старты. Она была поддержана большинством участников. Вторая идея – прохождение аккредитации, таможенного досмотра по упрощенной системе и получение виз. Второй вопрос стал как-то сложнее, а первый прошел успешно.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Беларусь получила право принять Европейские игры всего два года назад. По вашему опыту: этого достаточно для того, чтобы все подготовить?

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Александр Григоров:
Мы начали не с нуля. Беларусь проводила и чемпионат мира (начиная от хоккея, биатлона), чемпионат Европы, кубки мира. Был накоплен определенный положительный опыт проведения такого рода высоких соревнований. А это комплексное мероприятие, конечно, проходит впервые, оно требует дополнительных усилий. На мой взгляд, оргкомитет во главе с премьер-министром справился с задачей очень хорошо. Едешь по городу – город в цветах. Хорошее настроение, люди улыбаются. Это же для них, для людей, для молодежи, особенно для детей. За столь короткий промежуток времени дирекция совместно с Министерством спорта, НОК проделала колоссальный труд, он налицо.

О перспективе проведения Олимпийских игр в Беларуси: «Мы могли бы это все делать»

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Наталья Юнаш-Михайлик:
Олимпийские игры расписаны на долгие годы вперед. Как вы считаете: стоит ли нашей стране попробовать побороться за одну из Олимпиад?

Александр Григоров:
Летнюю? Нужно учитывать один маленький нюанс: что количество государств, участвующих в Олимпийских играх, порядка 200 и более. Количество участников – порядка 15-17 тысяч людей, количество видов спорта – мы принимали участие по 26-28 видам. Если говорить о каком-то ограниченном пространстве, то мы могли бы это все делать.

Если говорить о перспективе и учитывая заинтересованность главы государства в строительстве новых спортивных баз, за последнее время появились уникальные спортивные сооружения. Жемчужина – художественная гимнастика, появился замечательный стрелковый тир, в Уручье привели в порядок, напротив Дворец спорта – старенький, а как он помолодел. Спортивные базы потихонечку расширяются, приводятся в порядок. Кто знает, может быть через какой-то промежуток времени и мы сможем. Кстати, стадион «Динамо» очень хороший.

Оценка успешности выступления идет по количеству медалей

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Наталья Юнаш-Михайлик:
Для вас успешное выступление наших спортсменов – это количество завоеванных наград или что-то другое?

Александр Григоров:
Оценка идет по успешности выступления на любом мероприятии, конечно, по количеству медалей. И это правильно. Но главное – это не медали, главное – это люди. Для наших белорусов, особенно для молодежи, для детей, которые должны как-то зарядиться идеей спорта. Ведь страна-то наша спортивная.

Домрачева всколыхнула весь мир

Наталья Юнаш-Михайлик:
Какое место Беларусь занимает в олимпийской и международной спортивной семье. Достаточно ли у нас сложен авторитет?

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Александр Григоров:
Авторитет у нас достаточно высокий. Я говорил о том, кто возглавляет НОК, но и это не все. Многие наши специалисты входят в судейские коллегии, тренерские советы. Такой пример – Дарья Домрачева. Феноменальное выступление, она всколыхнула весь мир. А если вспомнить историю: у нас трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, у нас 10 олимпийских медалей у Виталия Щербы, у нас четыре олимпийские медали у фехтовальщицы Елены Беловой, и можно еще долго перечислять. А это говорит о том, что страна имеет хороший спортивный потенциал. Его нужно не только удержать, но и постепенно развивать.

«Мне довелось готовить команду к шести Олимпийским играм»

Александр Григоров: «Главное – это не медали, главное – это люди»

Наталья Юнаш-Михайлик:
Что можете пожелать нашим спортсменам – тем, кому еще предстоит выступить на II Европейских играх?

Александр Григоров:
Мне довелось готовить команду к шести Олимпийским играм и встречаться и со спортсменами, и с тренерами. Что хотелось бы сказать? Первое. Вы такие же атлеты, как и все остальные, такие же люди, сильные, крепкие, морально-волевые, устойчивые, и есть все возможности выступить очень хорошо. Тренеры квалифицированы, у нас замечательные виды спорта. Я не хотел бы кого-то выделять, но мне всегда нравилась художественная гимнастика, мне всегда нравилась гребля, виды борьбы. Словом, на каждого спортсмена государство может рассчитывать на хороший результат. А загадывать и прогнозировать – такое дело. Будем думать, что мы покажем максимально возможный результат в этот период.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Спасибо больше.

Люди в материале: Наталья Юнаш-Михайлик, Александр Григоров
 
 
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Новости Беларуси. Вновь в студии «СТВ-спорт» и продолжаем говорить о II Европейских играх. В Беларусь приехали многие топовые спортсмены и функционеры. Для...
 
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