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«Был немножко коварный ветер»: Елена Кузнецова и Александр Лягушев об итогах первого дня II Европейских игр

22.06.2019 00:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стрельбе из лука в первый соревновательный день II Европейских игр каждый спортсмен набирает определенное количество очков. Исходя из показанного результата формируется дуэльная сетка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открывали 21 июня соревновательную программу мужчины в стрельбе из классического оружия в индивидуальной программе. После двух этапов квалификационной сессии из 48-ми спортсменов наши располагаются на следующих позициях: Кирилл Фирсов стал 21-м, Павел Далидович идет на 31-й позиции, Александр Лягушев – на 38-й.

«Был немножко коварный ветер»: Елена Кузнецова и Александр Лягушев об итогах первого дня II Европейских игр

Александр Лягушев, участник II Европейских игр по стрельбе из классического лука:
Конечно, я хотел показать какой-то свой максимум, выступить лучше, чем получилось. Но в то же время я сделал упор на постановку своего выстрела, ощущение. Потому что в дальнейшем будет финальная стрельба. Она более сложная, более индивидуальная. Каждый выстрел очень важен, поэтому я отнесся больше к ощущениям хорошего выстрела, который попадает в центр. Именно одиночного выстрела.

Был немножко коварный ветер. На этих соревнованиях у нас уже был тестовый турнир, чемпионат Республики Беларусь, и я уже понял – здесь очень коварный ветер. У нас есть такое выражение – подружиться с ветром. Кто подружится, у того будет все хорошо. Кто не подружится, может очень коварно попасть на эти все уловки.

«Был немножко коварный ветер»: Елена Кузнецова и Александр Лягушев об итогах первого дня II Европейских игр

Может быть ответственность так повлияла – не знаю. Буду бороться дальше, буду прикладывать все усилия, чтобы выступить достойно. Квалификация, по сути дела, мало что решает. Важна дуэльная стрельба и командная стрельба. Я буду очень сильно стараться, чтобы все получилось.
 

Елена Кузнецова уже вошла в историю как первая белорусская представительница блочного лука на Европейских играх. Девушка только четыре месяца назад сменила вид стрельбы и уже 21 июня установила свой новый личный и национальный рекорд. При отборе на континентальное первенство она набрала 330 очков, а сегодня в серьезной соревновательной обстановке улучшила результат – 340 баллов. 22 июня в 1/8 Елена будет стрелять в дуэли с француженкой Софи Додемон.

«Был немножко коварный ветер»: Елена Кузнецова и Александр Лягушев об итогах первого дня II Европейских игр

Елена Кузнецова, участница II Европейских игр по стрельбе из блочного лука:
Год назад, когда я узнала, что блок включен в программу Европейских игр, у меня почему-то четкая мысль в голове возникла, что страну должен представлять профессионал. Сегодня блочный лук у нас развивается за счет любителей. Мне хотелось, чтобы наша страна была достойно представлена, поэтому я решила из классического лука перейти в блок.

Я понимала, что я буду стрелять не только с европейскими лидерами, но и с мировыми. Надо сказать, что со мной на щите стреляла Наталья Авдеева, а она чемпионка мира. Поэтому я понимала, что результат будет приближенный к максимальному.

Люди в материале: Александр Лягушев, Елена Кузнецова
 
 
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Новости Беларуси. В стрельбе из лука в первый соревновательный день II Европейских игр каждый спортсмен набирает определенное количество очков. Исходя из...
 
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