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«Бои идут очко в очко»: как прошли дебютные поединки боксёров на II Европейских играх

22.06.2019 00:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На II Европейских играх прошли дебютные поединки среди боксеров. На протяжении всех соревновательных дней будут разыграны 10 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бои идут очко в очко»: как прошли дебютные поединки боксёров на II Европейских играх

Также участники в рамках мультифорума поспорят и за медали 43-го чемпионата Европы. В олимпийских весах при удачном выступлении есть шанс пополнить свой рейтинг большим количеством очков. В каждой весовой категории от страны может принимать участие только один спортсмен.

«Бои идут очко в очко»: как прошли дебютные поединки боксёров на II Европейских играх

В стартовый день боксеры проходили сито квалификации, причем наши атлеты начнут соревнования только 22 июня. 21-го же определяли сильнейших в пяти весовых категориях. Кто-то уже утратил надежду на продолжение борьбы за награды II Европейских игр, ну а победители боев полны решимости продолжать соревнования.

«Бои идут очко в очко»: как прошли дебютные поединки боксёров на II Европейских играх

Комментарии спортсменов в видеоматериале.

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Новости Беларуси. На II Европейских играх прошли дебютные поединки среди боксеров. На протяжении всех соревновательных дней будут разыграны 10 комплектов наград,...
 
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